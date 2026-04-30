SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A saída de São Paulo na véspera do Dia do Trabalho provoca forte congestionamento na noite desta quinta-feira (30).

Dados da Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), com base no Waze, mostram que as estradas estaduais somavam cerca de 634,7 km de lentidão simultânea por volta das 19h20, distribuídos por 80 trechos, com quase 26 horas de atraso acumulado.

Três rodovias concentram os maiores impactos. A Anhanguera (SP-330) lidera, com cerca de 56 km de congestionamento e 7h34 de atraso. Na sequência aparecem a rodovia dos Bandeirantes (SP-348) e a Castelo Branco (SP-280), também entre os trechos mais carregados no sistema.

As três vias são os principais corredores de saída da capital paulista e costumam concentrar o fluxo em feriados prolongados.

Na cidade, o trânsito atingiu pico ainda maior. O índice de lentidão da CET integrado ao Waze chegou a 1.231 km por volta das 17h30, após crescimento contínuo ao longo do dia.

Pela manhã, a lentidão girava em torno de 400 km. No início da tarde, já passava de 900 km, até superar a marca de mil quilômetros no horário de saída do trabalho.

Às 19h, porém, os dados mais recentes indicam recuo para cerca de 718 km de congestionamentos, ainda em nível elevado. O volume segue bem acima da média para o horário e mostra que, mesmo após o pico, o trânsito continua pressionado pela saída para o feriado.

Saída para o feriado (SP)

Rodovia com mais lentidão

Anhanguera (SP-330)

56 km de lentidão

7h34 de atraso

Ligação: Campinas, Ribeirão Preto e interior

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Total nas rodovias

634,7 km de lentidão

80 trechos afetados

25h55 de atraso acumulado

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Na capital

Pico de 1.231 km de congestionamento

às 17h30