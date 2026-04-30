SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem foi baleado e morto por policiais militares durante uma discussão de trânsito na avenida Raimundo Pereira de Magalhães, na zona norte de São Paulo. O caso aconteceu na tarde desta quarta-feira (29).

De acordo com a corporação, os agentes foram acionados para atender a um chamado de uma briga entre dois motoristas. Eles se depararam com um dos envolvidos, identificado como Igor Eduardo Hyppolito Rodrigues, ameaçando o outro condutor com um facão.

Segundo o boletim de ocorrência, foi necessária a intervenção policial, e após o suspeito não soltar a arma branca, os agentes o balearam.

Igor foi atendido por uma ambulância e levado ao Pronto-Socorro do Hospital Parada de Taipas, mas não resistiu aos ferimentos.

O caso foi registrado no 74º DP (Distrito Policial), Parada de Taipas. A Polícia Civil afirmou que a arma dos oficiais e o facão foram recolhidos para perícia e que a ocorrência foi registrada como "resistência e morte decorrente de intervenção policial" no Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), que investiga o caso.

Como mostrou a Folha de S.Paulo, o número de pessoas mortas por policiais militares em serviço cresceu 17% na cidade de São Paulo no primeiro trimestre de 2026 em relação ao mesmo período de 2025.