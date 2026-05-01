Morte da cantora fluminense Nana Caymmi (1 ano)

Lançamento do programa "Colégio do Ar", da Rádio Ministério da Educação (75 anos)

Morte do pintor, gravador, ilustrador, desenhista, entalhador e cenógrafo baiano José Júlio de Calasans Neto (20 anos)

Início da greve geral nos Estados Unidos e manifestação nas ruas de Chicago. Os eventos que se seguiram motivaram a criação do Dia do Trabalhador (140 anos)

Primeiro-ministro de Cuba, Fidel Castro, proclama o país como nação socialista e abole as eleições (65 anos)

Estreia da ópera "As Bodas de Fígaro", composta por Wolfgang Amadeus Mozart (240 anos)

Maio Amarelo - Campanha com a finalidade de chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortos e feridos no trânsito de todo o mundo e a conscientização da importância de atuar para reduzir esses números

Dia Mundial do Trabalhador

Dia da Literatura Brasileira