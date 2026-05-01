Começamos esta edição do Hoje é Dia com o Dia do Trabalhador, primeiro feriado do mês, comemorado no dia 1º. A efeméride foi criada há 140 anos, em 1886, durante uma greve em Chicago, nos Estados Unidos, quando trabalhadores foram agredidos, presos e executados, em meio a reivindicações por redução de jornadas diárias, que duravam até 14 horas. Esta história é contada nesta reportagem da .cmpTableCell { max-width: 92%; } .tcols-2 > .cmpTableCell:nth-child(2n+2) {width: 15%;text-align: center;font-size: var(--fnt-titulos-1);background-color: rgba(32,192,32,.3);border-bottom: solid 1px var(--txt-color);color: var(--txt-highlight);padding: .8rem 0;border-top: dotted 1px var(--txt-color);} .tcols-2 > .cmpTableCell:nth-child(2n+1) {width: 85%;background-color: var(--txt-highlight);border-bottom: solid 1px var(--txt-color);color:var(--btn-color);} @media only screen and (max-width: 991px) { .cmpTable { padding: .8rem; border: solid 1px var(--bg-color); background-color: rgba(255,255,255,.3); } .cmpTable .cmpTableTitle { width: 100%; background-color: transparent !important; color: var(--bg-color); font-size: var(--fnt-titulos-2); padding: .8rem 0; border-bottom: dotted 1px var(--btn-color); } /* table 2 cols */ .tcols-2 .cmpTableCell { display: block; width: 100% !important; background-color: var(--txt-color); color:var(--bg-color) !important; } .tcols-2 > .cmpTableCell:nth-child(2n+2) {width: 10%;font-weight: 800;font-size: var(--fnt-titulos-1);padding: .8rem 0;text-align: left;background-color: transparent;/* border: solid 5px var(--txt-color); */border-bottom: solid 10px var(--txt-color);/* border-top-left-radius: 10px; **/ Morte da cantora fluminense Nana Caymmi (1 ano) Lançamento do programa "Colégio do Ar", da Rádio Ministério da Educação (75 anos) Morte do pintor, gravador, ilustrador, desenhista, entalhador e cenógrafo baiano José Júlio de Calasans Neto (20 anos) Início da greve geral nos Estados Unidos e manifestação nas ruas de Chicago. Os eventos que se seguiram motivaram a criação do Dia do Trabalhador (140 anos) Primeiro-ministro de Cuba, Fidel Castro, proclama o país como nação socialista e abole as eleições (65 anos) Estreia da ópera "As Bodas de Fígaro", composta por Wolfgang Amadeus Mozart (240 anos) Maio Amarelo - Campanha com a finalidade de chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortos e feridos no trânsito de todo o mundo e a conscientização da importância de atuar para reduzir esses números Dia Mundial do Trabalhador Dia da Literatura Brasileira Morte do saudita líder e fundador da Al-Qaeda, Osama bin Laden (15 anos) Dia Nacional de Combate ao Assédio Sexual e Moral no Trabalho Inauguração do Passeio Público de Curitiba (140 anos) Início da transmissão simultânea da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), então formada pelos quatro canais próprios da EBC, por sete emissoras universitárias e por 15 emissoras públicas estaduais (16 anos) Nascimento do pugilista estadunidense Walker Smith Jr., também conhecido como Sugar Ray Robinson (105 anos) - foi eleito o maior lutador do século XX pelo Associated Press e o maior pugilista da história pela ESPN Nascimento do geógrafo baiano Milton Santos (100 anos) Fundação da Sociedade Brasileira de Sciencias, atual Academia Brasileira de Ciências (110 anos) Dia Nacional do Pau-Brasil Dia Mundial da Liberdade de Imprensa - comemoração instituída pela ONU por meio da Resolução 48/432, de 20 de dezembro de 1993 Dia do Parlamento comemoração criada pela Lei nº 6.230, de 27 de julho de 1975, para marcar a data da instalação da primeira Assembleia Constituinte brasileira, em 3 de maio de 1823 Dia do Sol Fundação do Centro Dramático e Recreativo Internacional de Mogi das Cruzes (115 anos) Nascimento do músico paraibano Herbert Vianna (65 anos) - vocalista, guitarrista e principal compositor do grupo "Os Paralamas do Sucesso" Nascimento do ator e cineasta catarinense Rogério Sganzerla (80 anos) Morte do humorista, diretor, roteirista e apresentador fluminense Paulo Gustavo Amaral Monteiro de Barros, o Paulo Gustavo (5 anos) Movimento dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos: os "Viajantes da Liberdade" começam uma viagem de ônibus pela Região Sul (65 anos) Estreia de "Pedro e o Lobo", uma história infantil contada através da música composta por Serge Prokofiev (90 anos) - o objetivo pedagógico era mostrar às crianças as sonoridades dos diversos instrumentos Estreia do programa Antena MEC FM (20 anos) Nascimento do produtor musical paulista Arnolpho Lima Filho, conhecido como Liminha (75 anos) - baixista da banda Os Mutantes, ficou em 99° lugar na lista dos Cem Maiores Artistas da Música Brasileira, promovida pela revista Rolling Stone Nascimento da cantora e compositora fluminense Beth Carvalho (80 anos) Morte do líder político e militar francês Napoleão Bonaparte (205 anos) Supremo Tribunal Federal decide que casais homoafetivos podem firmar contratos de união estável (15 anos) Dia Mundial da Língua Portuguesa - data ratificada pela Unesco em Paris, durante a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura Dia Nacional das Comunicações - data escolhida em homenagem ao nascimento de Marechal Rondon, reconhecido como o Patrono das Comunicações, por ter contribuído para a integração do território nacional por meio da construção de linhas telegráficas Nascimento do médico neurologista e psicanalista austríaco Sigmund Freud (170 anos) Nascimento da atriz e humorista fluminense Maria José de Macedo, conhecida como Zezé Macedo (110 anos) Dia Nacional da Matemática Nascimento do economista francês Thomas Piketty (55 anos) - se tornou figura de destaque internacional com seu livro "O Capital no século XXI" Fundação da empresa japonesa Tokyo Tsushin Kogyo (mais tarde renomeada Sony) com cerca de 20 funcionários (80 anos) Vesak - comemoração da religião budista que marca as datas mais importantes da vida de Buda, como seu nascimento e sua iluminação (data móvel comemorada na primeira lua cheia de maio) O cardeal norte-americano Robert Francis Prevost é eleito o 267º Papa da Igreja Católica e escolhe o nome papal Leão XIV, tornando-se o primeiro papa nascido nos Estados Unidos (1 ano) Nascimento da atriz fluminense Elisabeth Maria Silva de Faria, a Betty Faria (85 anos) Nascimento do músico de blues estadunidense Robert Leroy Johnson (115 anos) Dia do Artista Plástico Dia Mundial da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho Estreia do programa Histórias do Vovô Camarada (76 anos) Entra em funcionamento a Agência Brasil (36 anos) Inauguração da Rádio MEC FM (43 anos) Morte do poeta, teatrólogo, músico e compositor maranhense Catulo da Paixão Cearense (80 anos) Nascimento do cineasta italiano Ettore Scola (95 anos) Dia Mundial do Lúpus data que conta com o reconhecimento da Organização Mundial de Saúde (OMS) para conscientizar sobre alguns dos sintomas do Lúpus Eritematoso Sistêmico, uma doença autoimune crônica de causa desconhecida e de difícil diagnóstico, que acomete mais de cinco milhões de pessoas em todo o mundo Dia das Mães (data móvel) Morte do compositor e regente paulista José Maria de Abreu (60 anos) Morte do jogador Ademir de Menezes (30 anos) Morte do cantor, compositor e guitarrista jamaicano Robert Nesta Marley, o Bob Marley (45 anos) Fundação da Igreja Positivista do Brasil, por Miguel Lemos (145 anos) Dia Nacional do Reggae Nascimento da cantora, compositora e produtora norte-americana, de ascendência portuguesa e brasileira Isabel Gilberto de Oliveira, a Bebel Gilberto (60 anos) Nascimento da atriz fluminense Ruth de Souza (105 anos) - primeira atriz negra a protagonizar uma telenovela Morte do futebolista fluminense Waldir Pereira, o Didi (25 anos) - defendeu a Seleção Brasileira em três Copas do Mundo (1954, 1958 e 1962), sendo campeão das duas últimas Dirigível norueguês Norge se torna o primeiro a sobrevoar o Polo Norte (100 anos) Dia Internacional da Enfermagem Morte do político uruguaio José "Pepe" Mujica - foi presidente do Uruguai entre os anos de 2010 e 2015 (1 ano) Nascimento do jornalista e escritor fluminense Lima Barreto (145 anos) - autor, dentre outros, do clássico Triste Fim de Policarpo Quaresma Tentativa de assassinato do Papa João Paulo II, por Mehmet Ali Aca, um terrorista turco (45 anos) Dia da Abolição da Escravatura no Brasil Dia dos Pretos Velhos, celebrado pelos adeptos da religião afrobrasileira umbanda Jogador de basquete norte-americano Magic Johnson anuncia saída definitiva da NBA (30 anos) Nascimento do escritor, roteirista e produtor de cinema estadunidense L. Frank Baum (170 anos) - criador de um dos mais populares livros escritos na literatura americana infantil: O Mágico de Oz Morte da atriz e bailarina paulista Eva Wilma (05 anos) Dia Internacional da Latinidade - comemoração instituída por representantes de 36 países latinos, com o fim de preservar as diferentes identidades nacionais e suas comunidades linguísticas e culturais Dia Internacional das Famílias - comemoração instituída pela ONU em 1993 Primeira transmissão do programa Ricardo Cravo Albin Convida, na Rádio MEC (37 anos) Morte do estudante baiano e militante do MR-8 Stuart Edgar Angel Jones (55 anos) - preso político pela ditadura civil-militar e executado na Base Aérea do Galeão. Era filho da conhecida estilista Zuzu Angel, que fez inúmeras denúncias sobre a sua morte e desaparecimento Morte do advogado, economista e político paulista Bruno Covas (5 anos) - foi prefeito da cidade de São Paulo Morte do cantor e compositor de funk paulista MC Kevin (5 anos) Dia Internacional das Histórias de Vida - data criada pela Rede Internacional de Museus da Pessoa (Brasil, Portugal, EUA e Canadá) e o Center for Digital Storytelling (EUA) Fundação do jornal diário vespertino "A Gazeta", fundado por Adolfo Araújo em São Paulo (120 anos) Nascimento do folclorista, músico e escritor paranaense Brasílio Itiberê da Cunha Luz (130 anos) - participou de movimentos literários na então capital brasileira e ajudou a fundar a Revista Festa (revista modernista). Com os conselhos de Villa-Lobos e Pixinguinha, abandonou a engenharia para dedicar-se à música Nascimento do compositor e pianista francês Erik Satie (160 anos) Nascimento da cantora fluminense Helena de Lima (100 anos) - foi descoberta por César Ladeira na década de 1940, em um de seus programas na Rádio Nacional, onde a cantora se apresentou como caloura e depois, trabalhou como contratada Nascimento da cantora, compositora, produtora e musicista irlandesa Eithne Pádraigín Ní Bhraonáin, a Enya (65 anos) - conhecida como a "Rainha do New Age" Dia Internacional de Luta contra a Homofobia e Transfobia - celebração para marcar a data de 17 de maio de 1990, em que a Organização Mundial de Saúde (OMS) decidiu suprimir a homossexualidade como doença mental da lista de patologias registradas no Manual de Diagnóstico e Estatística de Desordens Mentais Dia Mundial das Telecomunicações e Sociedade da Informação, conhecido popularmente como Dia Mundial da Internet - instituído em 17 de maio de 2005 em Assembleia Geral da ONU na Tunísia, com o fim de destacar as possibilidades oferecidas pelas novas tecnologias para melhorar o padrão de vida dos povos e dos cidadãos Dia Internacional dos Museus - comemoração instituída em 1971 pelo Comitê Internacional de Museus, com o fim de sensibilizar o público para a importância dos museus em nossa sociedade atual Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes - instituído no Brasil pela Lei nº 9.970, de 17 de maio de 2000, para marcar a data da morte de Aracelli Cabrera Sanches Crespo, de 8 anos, que desapareceu da escola onde estudava e foi violentada e assassinada de forma hedionda em Vitória (ES) Dia Nacional da Luta Antimanicomial - data marca a elaboração do documento final da primeira Conferência Nacional de Saúde Mental no Brasil, ocorrida em 18 de maio de 1987, que então propunha a reformulação do modelo assistencial em saúde mental para os brasileiros Nascimento do cantor e compositor estadunidense Joey Ramone (75 anos) Lançamento do programa Marte II (55 anos) - o aterrissador da Marte 2 se tornou o primeiro objeto feito pelo homem a atingir a superfície de Marte Dia do Físico - a data é uma alusão à 1905, quando o físico Albert Einstein publicou quatro artigos de grande impacto, incluindo o artigo sobre a Teoria da Relatividade O Centro Integrado de Defesa Aérea (CINDACTA I), localizado no Lago Sul, Distrito Federal, detecta presença de OVNIs sobrevoando as regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste (40 anos) Nascimento da atriz e cantora estadunidense Cherilyn Sarkisian, conhecida como Cher (80 anos) Morte do jornalista gaúcho Tarso de Castro (35 anos) - um dos fundadores de "O Pasquim" Nascimento do gravurista, ilustrador, pintor e matemático alemão Albrecht Dürer (555 anos) - provavelmente o mais famoso artista do Renascimento nórdico Dia Global de Conscientização sobre Acessibilidade (data móvel) Dia Mundial da Diversidade Cultural para o Diálogo e o Desenvolvimento Dia da Língua Nacional Nascimento do compositor e instrumentista pernambucano José Mariano da Fonseca Barbosa, o Marambá (130 anos) Dia Internacional da Diversidade Biológica - comemoração instituída pela Unesco na Resolução nº 55/201, de 20 de dezembro de 2000 Morte do fotógrafo mineiro Sebastião Salgado (1 ano) Criada, por meio da Lei 6.650, a Empresa Brasileira de Notícias, empresa pública que absorve as atividades da Agência Nacional (47 anos) Nascimento do atleta fluminense José Telles da Conceição (95 anos) - no atletismo, foi o primeiro brasileiro a conquistar medalha nos jogos olímpicos Morte do ator, poeta, escritor, dramaturgo, artista plástico, professor universitário, político e ativista dos direitos civis e humanos das populações negras Abdias do Nascimento (15 anos) - fundou o Teatro Experimental do Negro Dia Mundial da Tartaruga Nascimento do cantor, compositor, escritor, ator, pintor e artista visual estadunidense Robert Allen Zimmerman, o Bob Dylan (85 anos) Nascimento do escritor, dramaturgo, roteirista e autor de telenovelas paulista Walther Negrão (85 anos) Dia Nacional do Cigano - data instituída em 2006 por meio de decreto em reconhecimento à contribuição da etnia na formação da história e da identidade cultural brasileira Dia Nacional do Café - uma das mais deliciosas paixões nacionais. De acordo com dados da Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC), aproximadamente 9 em cada 10 brasileiros com mais de 15 anos consomem café Fundação da Faculdade Livre de Direito de Alagoas, atual Faculdade de Direito de Alagoas (95 anos) Início da primeira exibição da obra "Gala Contemplating the Sea", de Salvador Dalí, no Solomon R. Guggenheim Museum, em Nova York (50 anos) - a pintura chama a atenção por ter uma característica inusitada: ao se afastar dezoito metros é possível conferir o retrato de Abraham Lincoln. A obra é uma homenagem à esposa e musa do pintor, Gala, e ao mesmo tempo uma exploração da mente, da memória e do inconsciente, temas caros a Dalí Dia do Orgulho Nerd - iniciativa que defende o direito de toda pessoa em ser um nerd ou um geek e que promove a cultura nerd/geek. A data faz referência ao lançamento do filme "Guerra nas Estrelas" Dia Nacional da Adoção - instituído no Brasil pela Lei nº 10.447, de 9 de maio de 2002 Dia da África - neste dia, em 1963, foi criada a Organização de Unidade Africana (OUA), na Etiópia, com o objetivo de defender e emancipar o continente africano Nascimento do trompetista, compositor e bandleader de jazz estadunidense Miles Davis (100 anos) Dia Nacional de Combate ao Glaucoma Morte do arquiteto, urbanista e político paranaense Jaime Lerner (05 anos) - foi prefeito de Curitiba e governador do Paraná Dia Nacional da Mata Atlântica - a data homenageia a "Carta de São Vicente", escrita em 1560 pelo Padre Anchieta e objetiva conscientizar a população para a conservação, recuperação e uso sustentável do bioma Dia Mundial do Desafio - celebrado na última quarta-feira do mês de maio. Originalmente, o Challenge Day foi criado no começo da década de 1980, no Canadá. É um workshop interativo com duração de um dia para incentivar a prática de exercícios e esportes. Em dezenas de países passou a ser mais um instrumento antibullying nas escolas, pela integração de professores e alunos que competem juntos. Com o passar dos anos, o espírito desse dia se consolidou e se espalhou por todo o mundo Dia Nacional de Luta pela Redução da Mortalidade Materna Dia Internacional de Luta pela Saúde da Mulher Dia Nacional do Brincar Nascimento do compositor e boxeador fluminense Rubens Soares (115 anos) Morte do pregador urbano paulista José Datrino, conhecido como Profeta Gentileza (30 anos) - realizava inscrições peculiares nas pilastras do Viaduto do Gasômetro, no Rio de Janeiro, se tornando personalidade da cidade e andava pela zona central com uma túnica branca e longa barba Instalação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE (90 anos) Dia Internacional das Forças de Paz da ONU Dia do Geógrafo Nascimento do cantor e compositor fluminense Romeu Gentile Scovino, o Romeu Gentil (115 anos) Realização da primeira prova das 500 Milhas de Indianápolis (115 anos) - atualmente uma das competições automobilísticas mais famosas do mundo Inauguração do primeiro manicômio judiciário nos fundos da Casa de Correção, na Rua Frei Caneca, em São Paulo (105 anos) Inauguração da Rádio Nacional de Brasília (68 anos) Dia Mundial sem Tabaco - comemoração instituída pela OMS *As datas são selecionadas pela equipe de pesquisadores do Projeto Efemérides, da Gerência de Acervo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que traz temas relacionados à cultura, história, ciência e personalidades, sempre ressaltando marcos nacionais e regionais. A Gerência de Acervo também atende aos pedidos de pesquisa do público externo. Basta enviar um e-mail para centraldepesquisas@ebc.com.br.
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efemérides | Hoje é Dia | Maio | maio de 202
Morte da cantora fluminense Nana Caymmi (1 ano)
Lançamento do programa "Colégio do Ar", da Rádio Ministério da Educação (75 anos)
Morte do pintor, gravador, ilustrador, desenhista, entalhador e cenógrafo baiano José Júlio de Calasans Neto (20 anos)
Início da greve geral nos Estados Unidos e manifestação nas ruas de Chicago. Os eventos que se seguiram motivaram a criação do Dia do Trabalhador (140 anos)
Primeiro-ministro de Cuba, Fidel Castro, proclama o país como nação socialista e abole as eleições (65 anos)
Estreia da ópera "As Bodas de Fígaro", composta por Wolfgang Amadeus Mozart (240 anos)
Maio Amarelo - Campanha com a finalidade de chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortos e feridos no trânsito de todo o mundo e a conscientização da importância de atuar para reduzir esses números
Dia Mundial do Trabalhador
Dia da Literatura Brasileira
Morte do saudita líder e fundador da Al-Qaeda, Osama bin Laden (15 anos)
Dia Nacional de Combate ao Assédio Sexual e Moral no Trabalho
Inauguração do Passeio Público de Curitiba (140 anos)
Início da transmissão simultânea da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), então formada pelos quatro canais próprios da EBC, por sete emissoras universitárias e por 15 emissoras públicas estaduais (16 anos)
Nascimento do pugilista estadunidense Walker Smith Jr., também conhecido como Sugar Ray Robinson (105 anos) - foi eleito o maior lutador do século XX pelo Associated Press e o maior pugilista da história pela ESPN
Nascimento do geógrafo baiano Milton Santos (100 anos)
Fundação da Sociedade Brasileira de Sciencias, atual Academia Brasileira de Ciências (110 anos)
Dia Nacional do Pau-Brasil
Dia Mundial da Liberdade de Imprensa - comemoração instituída pela ONU por meio da Resolução 48/432, de 20 de dezembro de 1993
Dia do Parlamento comemoração criada pela Lei nº 6.230, de 27 de julho de 1975, para marcar a data da instalação da primeira Assembleia Constituinte brasileira, em 3 de maio de 1823
Dia do Sol
Fundação do Centro Dramático e Recreativo Internacional de Mogi das Cruzes (115 anos)
Nascimento do músico paraibano Herbert Vianna (65 anos) - vocalista, guitarrista e principal compositor do grupo "Os Paralamas do Sucesso"
Nascimento do ator e cineasta catarinense Rogério Sganzerla (80 anos)
Morte do humorista, diretor, roteirista e apresentador fluminense Paulo Gustavo Amaral Monteiro de Barros, o Paulo Gustavo (5 anos)
Movimento dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos: os "Viajantes da Liberdade" começam uma viagem de ônibus pela Região Sul (65 anos)
Estreia de "Pedro e o Lobo", uma história infantil contada através da música composta por Serge Prokofiev (90 anos) - o objetivo pedagógico era mostrar às crianças as sonoridades dos diversos instrumentos
Estreia do programa Antena MEC FM (20 anos)
Nascimento do produtor musical paulista Arnolpho Lima Filho, conhecido como Liminha (75 anos) - baixista da banda Os Mutantes, ficou em 99° lugar na lista dos Cem Maiores Artistas da Música Brasileira, promovida pela revista Rolling Stone
Nascimento da cantora e compositora fluminense Beth Carvalho (80 anos)
Morte do líder político e militar francês Napoleão Bonaparte (205 anos)
Supremo Tribunal Federal decide que casais homoafetivos podem firmar contratos de união estável (15 anos)
Dia Mundial da Língua Portuguesa - data ratificada pela Unesco em Paris, durante a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura
Dia Nacional das Comunicações - data escolhida em homenagem ao nascimento de Marechal Rondon, reconhecido como o Patrono das Comunicações, por ter contribuído para a integração do território nacional por meio da construção de linhas telegráficas
Nascimento do médico neurologista e psicanalista austríaco Sigmund Freud (170 anos)
Nascimento da atriz e humorista fluminense Maria José de Macedo, conhecida como Zezé Macedo (110 anos)
Dia Nacional da Matemática
Nascimento do economista francês Thomas Piketty (55 anos) - se tornou figura de destaque internacional com seu livro "O Capital no século XXI"
Fundação da empresa japonesa Tokyo Tsushin Kogyo (mais tarde renomeada Sony) com cerca de 20 funcionários (80 anos)
Vesak - comemoração da religião budista que marca as datas mais importantes da vida de Buda, como seu nascimento e sua iluminação (data móvel comemorada na primeira lua cheia de maio)
O cardeal norte-americano Robert Francis Prevost é eleito o 267º Papa da Igreja Católica e escolhe o nome papal Leão XIV, tornando-se o primeiro papa nascido nos Estados Unidos (1 ano)
Nascimento da atriz fluminense Elisabeth Maria Silva de Faria, a Betty Faria (85 anos)
Nascimento do músico de blues estadunidense Robert Leroy Johnson (115 anos)
Dia do Artista Plástico
Dia Mundial da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho
Estreia do programa Histórias do Vovô Camarada (76 anos)
Entra em funcionamento a Agência Brasil (36 anos)
Inauguração da Rádio MEC FM (43 anos)
Morte do poeta, teatrólogo, músico e compositor maranhense Catulo da Paixão Cearense (80 anos)
Nascimento do cineasta italiano Ettore Scola (95 anos)
Dia Mundial do Lúpus data que conta com o reconhecimento da Organização Mundial de Saúde (OMS) para conscientizar sobre alguns dos sintomas do Lúpus Eritematoso Sistêmico, uma doença autoimune crônica de causa desconhecida e de difícil diagnóstico, que acomete mais de cinco milhões de pessoas em todo o mundo
Dia das Mães (data móvel)
Morte do compositor e regente paulista José Maria de Abreu (60 anos)
Morte do jogador Ademir de Menezes (30 anos)
Morte do cantor, compositor e guitarrista jamaicano Robert Nesta Marley, o Bob Marley (45 anos)
Fundação da Igreja Positivista do Brasil, por Miguel Lemos (145 anos)
Dia Nacional do Reggae
Nascimento da cantora, compositora e produtora norte-americana, de ascendência portuguesa e brasileira Isabel Gilberto de Oliveira, a Bebel Gilberto (60 anos)
Nascimento da atriz fluminense Ruth de Souza (105 anos) - primeira atriz negra a protagonizar uma telenovela
Morte do futebolista fluminense Waldir Pereira, o Didi (25 anos) - defendeu a Seleção Brasileira em três Copas do Mundo (1954, 1958 e 1962), sendo campeão das duas últimas
Dirigível norueguês Norge se torna o primeiro a sobrevoar o Polo Norte (100 anos)
Dia Internacional da Enfermagem
Morte do político uruguaio José "Pepe" Mujica - foi presidente do Uruguai entre os anos de 2010 e 2015 (1 ano)
Nascimento do jornalista e escritor fluminense Lima Barreto (145 anos) - autor, dentre outros, do clássico Triste Fim de Policarpo Quaresma
Tentativa de assassinato do Papa João Paulo II, por Mehmet Ali Aca, um terrorista turco (45 anos)
Dia da Abolição da Escravatura no Brasil
Dia dos Pretos Velhos, celebrado pelos adeptos da religião afrobrasileira umbanda
Jogador de basquete norte-americano Magic Johnson anuncia saída definitiva da NBA (30 anos)
Nascimento do escritor, roteirista e produtor de cinema estadunidense L. Frank Baum (170 anos) - criador de um dos mais populares livros escritos na literatura americana infantil: O Mágico de Oz
Morte da atriz e bailarina paulista Eva Wilma (05 anos)
Dia Internacional da Latinidade - comemoração instituída por representantes de 36 países latinos, com o fim de preservar as diferentes identidades nacionais e suas comunidades linguísticas e culturais
Dia Internacional das Famílias - comemoração instituída pela ONU em 1993
Primeira transmissão do programa Ricardo Cravo Albin Convida, na Rádio MEC (37 anos)
Morte do estudante baiano e militante do MR-8 Stuart Edgar Angel Jones (55 anos) - preso político pela ditadura civil-militar e executado na Base Aérea do Galeão. Era filho da conhecida estilista Zuzu Angel, que fez inúmeras denúncias sobre a sua morte e desaparecimento
Morte do advogado, economista e político paulista Bruno Covas (5 anos) - foi prefeito da cidade de São Paulo
Morte do cantor e compositor de funk paulista MC Kevin (5 anos)
Dia Internacional das Histórias de Vida - data criada pela Rede Internacional de Museus da Pessoa (Brasil, Portugal, EUA e Canadá) e o Center for Digital Storytelling (EUA)
Fundação do jornal diário vespertino "A Gazeta", fundado por Adolfo Araújo em São Paulo (120 anos)
Nascimento do folclorista, músico e escritor paranaense Brasílio Itiberê da Cunha Luz (130 anos) - participou de movimentos literários na então capital brasileira e ajudou a fundar a Revista Festa (revista modernista). Com os conselhos de Villa-Lobos e Pixinguinha, abandonou a engenharia para dedicar-se à música
Nascimento do compositor e pianista francês Erik Satie (160 anos)
Nascimento da cantora fluminense Helena de Lima (100 anos) - foi descoberta por César Ladeira na década de 1940, em um de seus programas na Rádio Nacional, onde a cantora se apresentou como caloura e depois, trabalhou como contratada
Nascimento da cantora, compositora, produtora e musicista irlandesa Eithne Pádraigín Ní Bhraonáin, a Enya (65 anos) - conhecida como a "Rainha do New Age"
Dia Internacional de Luta contra a Homofobia e Transfobia - celebração para marcar a data de 17 de maio de 1990, em que a Organização Mundial de Saúde (OMS) decidiu suprimir a homossexualidade como doença mental da lista de patologias registradas no Manual de Diagnóstico e Estatística de Desordens Mentais
Dia Mundial das Telecomunicações e Sociedade da Informação, conhecido popularmente como Dia Mundial da Internet - instituído em 17 de maio de 2005 em Assembleia Geral da ONU na Tunísia, com o fim de destacar as possibilidades oferecidas pelas novas tecnologias para melhorar o padrão de vida dos povos e dos cidadãos
Dia Internacional dos Museus - comemoração instituída em 1971 pelo Comitê Internacional de Museus, com o fim de sensibilizar o público para a importância dos museus em nossa sociedade atual
Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes - instituído no Brasil pela Lei nº 9.970, de 17 de maio de 2000, para marcar a data da morte de Aracelli Cabrera Sanches Crespo, de 8 anos, que desapareceu da escola onde estudava e foi violentada e assassinada de forma hedionda em Vitória (ES)
Dia Nacional da Luta Antimanicomial - data marca a elaboração do documento final da primeira Conferência Nacional de Saúde Mental no Brasil, ocorrida em 18 de maio de 1987, que então propunha a reformulação do modelo assistencial em saúde mental para os brasileiros
Nascimento do cantor e compositor estadunidense Joey Ramone (75 anos)
Lançamento do programa Marte II (55 anos) - o aterrissador da Marte 2 se tornou o primeiro objeto feito pelo homem a atingir a superfície de Marte
Dia do Físico - a data é uma alusão à 1905, quando o físico Albert Einstein publicou quatro artigos de grande impacto, incluindo o artigo sobre a Teoria da Relatividade
O Centro Integrado de Defesa Aérea (CINDACTA I), localizado no Lago Sul, Distrito Federal, detecta presença de OVNIs sobrevoando as regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste (40 anos)
Nascimento da atriz e cantora estadunidense Cherilyn Sarkisian, conhecida como Cher (80 anos)
Morte do jornalista gaúcho Tarso de Castro (35 anos) - um dos fundadores de "O Pasquim"
Nascimento do gravurista, ilustrador, pintor e matemático alemão Albrecht Dürer (555 anos) - provavelmente o mais famoso artista do Renascimento nórdico
Dia Global de Conscientização sobre Acessibilidade (data móvel)
Dia Mundial da Diversidade Cultural para o Diálogo e o Desenvolvimento
Dia da Língua Nacional
Nascimento do compositor e instrumentista pernambucano José Mariano da Fonseca Barbosa, o Marambá (130 anos)
Dia Internacional da Diversidade Biológica - comemoração instituída pela Unesco na Resolução nº 55/201, de 20 de dezembro de 2000
Morte do fotógrafo mineiro Sebastião Salgado (1 ano)
Criada, por meio da Lei 6.650, a Empresa Brasileira de Notícias, empresa pública que absorve as atividades da Agência Nacional (47 anos)
Nascimento do atleta fluminense José Telles da Conceição (95 anos) - no atletismo, foi o primeiro brasileiro a conquistar medalha nos jogos olímpicos
Morte do ator, poeta, escritor, dramaturgo, artista plástico, professor universitário, político e ativista dos direitos civis e humanos das populações negras Abdias do Nascimento (15 anos) - fundou o Teatro Experimental do Negro
Dia Mundial da Tartaruga
Nascimento do cantor, compositor, escritor, ator, pintor e artista visual estadunidense Robert Allen Zimmerman, o Bob Dylan (85 anos)
Nascimento do escritor, dramaturgo, roteirista e autor de telenovelas paulista Walther Negrão (85 anos)
Dia Nacional do Cigano - data instituída em 2006 por meio de decreto em reconhecimento à contribuição da etnia na formação da história e da identidade cultural brasileira
Dia Nacional do Café - uma das mais deliciosas paixões nacionais. De acordo com dados da Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC), aproximadamente 9 em cada 10 brasileiros com mais de 15 anos consomem café
Fundação da Faculdade Livre de Direito de Alagoas, atual Faculdade de Direito de Alagoas (95 anos)
Início da primeira exibição da obra "Gala Contemplating the Sea", de Salvador Dalí, no Solomon R. Guggenheim Museum, em Nova York (50 anos) - a pintura chama a atenção por ter uma característica inusitada: ao se afastar dezoito metros é possível conferir o retrato de Abraham Lincoln. A obra é uma homenagem à esposa e musa do pintor, Gala, e ao mesmo tempo uma exploração da mente, da memória e do inconsciente, temas caros a Dalí
Dia do Orgulho Nerd - iniciativa que defende o direito de toda pessoa em ser um nerd ou um geek e que promove a cultura nerd/geek. A data faz referência ao lançamento do filme "Guerra nas Estrelas"
Dia Nacional da Adoção - instituído no Brasil pela Lei nº 10.447, de 9 de maio de 2002
Dia da África - neste dia, em 1963, foi criada a Organização de Unidade Africana (OUA), na Etiópia, com o objetivo de defender e emancipar o continente africano
Nascimento do trompetista, compositor e bandleader de jazz estadunidense Miles Davis (100 anos)
Dia Nacional de Combate ao Glaucoma
Morte do arquiteto, urbanista e político paranaense Jaime Lerner (05 anos) - foi prefeito de Curitiba e governador do Paraná
Dia Nacional da Mata Atlântica - a data homenageia a "Carta de São Vicente", escrita em 1560 pelo Padre Anchieta e objetiva conscientizar a população para a conservação, recuperação e uso sustentável do bioma
Dia Mundial do Desafio - celebrado na última quarta-feira do mês de maio. Originalmente, o Challenge Day foi criado no começo da década de 1980, no Canadá. É um workshop interativo com duração de um dia para incentivar a prática de exercícios e esportes. Em dezenas de países passou a ser mais um instrumento antibullying nas escolas, pela integração de professores e alunos que competem juntos. Com o passar dos anos, o espírito desse dia se consolidou e se espalhou por todo o mundo
Dia Nacional de Luta pela Redução da Mortalidade Materna
Dia Internacional de Luta pela Saúde da Mulher
Dia Nacional do Brincar
Nascimento do compositor e boxeador fluminense Rubens Soares (115 anos)
Morte do pregador urbano paulista José Datrino, conhecido como Profeta Gentileza (30 anos) - realizava inscrições peculiares nas pilastras do Viaduto do Gasômetro, no Rio de Janeiro, se tornando personalidade da cidade e andava pela zona central com uma túnica branca e longa barba
Instalação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE (90 anos)
Dia Internacional das Forças de Paz da ONU
Dia do Geógrafo
Nascimento do cantor e compositor fluminense Romeu Gentile Scovino, o Romeu Gentil (115 anos)
Realização da primeira prova das 500 Milhas de Indianápolis (115 anos) - atualmente uma das competições automobilísticas mais famosas do mundo
Inauguração do primeiro manicômio judiciário nos fundos da Casa de Correção, na Rua Frei Caneca, em São Paulo (105 anos)
Inauguração da Rádio Nacional de Brasília (68 anos)
Dia Mundial sem Tabaco - comemoração instituída pela OMS
*As datas são selecionadas pela equipe de pesquisadores do Projeto Efemérides, da Gerência de Acervo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que traz temas relacionados à cultura, história, ciência e personalidades, sempre ressaltando marcos nacionais e regionais. A Gerência de Acervo também atende aos pedidos de pesquisa do público externo. Basta enviar um e-mail para centraldepesquisas@ebc.com.br.
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