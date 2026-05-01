SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Antes restritos aos cuidados com bebês, os lenços umedecidos ganham adeptos entre os adultos como solução para a higiene íntima no dia a dia, principalmente na hora do "número dois". Circulam nas redes sociais mulheres e homens listando os benefícios do item em relação ao papel higiênico, e marcas lançam linhas específicas para diferentes partes do corpo.

Médicos reforçam que nenhum produto substitui a água e sabão como a melhor forma de limpeza de qualquer área do corpo. Os lenços umedecidos entram como uma alternativa prática quando o banho não é viável, como numa viagem longa ou numa trilha no mato. São também menos abrasivos, diz Claudiane Garcia de Arruda, ginecologista e obstetra da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo).

O item, no entanto, deve ser usado de forma esporádica. O uso prolongado e por várias vezes ao dia pode causar irritação na pele ou dermatite de contato, afirma Bhertha Tamura, mestre e doutora em dermatologia pelo Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo (USP). Se esfregado com força repetidamente, pode causar uma esfoliação mecânica, ela alerta.

É importante saber qual lenço escolher, diz Tamura. Opte por aqueles sem álcool ou perfume, que podem causar irritações e alergia na pele, e com pH neutro. Tome cuidado com aqueles voltados à limpeza de superfícies ou da casa, umedecidos com antissépticos bacterianos, agentes agressivos que não devem ser passados no corpo.

Na hora de se limpar após fazer cocô, as médicas veem os lenços umedecidos como uma opção melhor que o papel higiênico. No ânus, o item limpa mais por causa de sua umidade, que consegue absorver melhor as fezes, explica Maria Julia Segantini, membro titular da Sociedade Brasileira de Coloproctologia (SBC).

"A mucosa anal é pregueada, se você usar só o papel higiênico, dependendo de como sai o bolo fecal, restos podem ficar parados e podem migrar e causar infecção", completa Arruda, a ginecologista. Mas nem o lenço consegue remover por completo a sujeira das preguinhas, e lavar com água e sabão neutro continua sendo o ideal.

O papel higiênico pode ser abrasivo e levar a lesões como fissuras ou piorar uma hemorroida, diz Segantini. A coloproctologista observa que é importante fazer o uso correto dos lenços. Ela indica não reutilizar a mesma folha várias vezes, fazendo muitas dobras, porque pode acumular secreção e contaminar a mão. Ele deve ser usado com delicadeza até sair totalmente limpo.

Para quem tem vagina, o lenço deve ser passado da parte da frente para trás, para preservar a flora vaginal e evitar infecções. Também é importante deixar a região anal seca: Segantini indica esperar a área secar antes de colocar a roupa. A ginecologista da Febrasgo dá a dica de usar o papel higiênico sem friccionar para remover a umidade -que pode virar um meio de cultura de fungos.

As orientações para a limpeza da vagina com lenços umedecidos são as mesmas: não deve ser usado em excesso e produtos com fragrância não são indicados, segundo Arruda.

Um estudo transversal publicado no International Journal of Women's Dermatology, em 2022, analisou alérgenos presentes em lenços para a higiene íntima feminina. Algumas substâncias podem causar alergia de contato e irritação, sobretudo na vulva, que tem uma pele mais fina. Os resultados mostraram que o uso excessivo pode elevar o pH, que favorece a proliferação de bactérias nocivas e fungos, aumentando o risco de vaginose bacteriana e candidíase.

O principal alerta dos médicos para esses itens, sobretudo os com muitos ingredientes, é que eles podem desequilibrar o pH, principalmente o da região íntima. O chamado potencial hidrogeniônico mede o grau de acidez ou alcalinidade no corpo e, quando desequilibrado, favorece a proliferação de fungos. O uso incorreto ou excessivo de produtos cosméticos geralmente causa isso.

Até por isso, aqueles voltados para bebês são mais recomendados. "Não faz diferença se é direcionado para um público ou outro, o que vai mudar é a embalagem", diz Segantini.

O uso excessivo ou a fricção intensa do lenço na limpeza do pênis pode causar traumas na pele, afirma Ricardo Zordan, urologista membro do Departamento de Infecções, Inflamações e ISTs da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU).

O excesso de higiene também pode ser um problema, diz Zordan, e é uma das principais causas de balanopostite, inflamação do prepúcio e da cabeça do pênis. Ao fazer xixi, a recomendação é apenas encostar o papel higiênico na ponta do pênis, sem esfregar, para secá-lo.

Produtos para a higiene peniana só são indicados quando o paciente tem algum problema de saúde, diz Zordan. "Nunca existiu lenço umedecido e a população não sofria pela falta dele", comenta.

O produto virou um nicho de mercado, diz o médico. Marcas os divulgam como uma opção de autocuidado e solução prática, que pode ser carregada na bolsa. As buscas por lenços umedecidos cresceram no Brasil a partir de 2020, na pandemia -quando versões com álcool se popularizaram para a higiene de mãos e superfícies- e atingiram o pico de interesse em 2026, segundo o Google Trends.

A primeira empresa a comercializá-los no país que se tem conhecimento é a Johnson & Johnson, que introduziu a opção para bebês na década de 1980. Outras marcas entraram no mercado com versões próprias.

A Free Brands lançou a Free Wipes, linha que inclui versões para as mãos, região íntima feminina e anal, demaquilantes e, na última semana, para bebês. Segundo a empresa, a opção "Pós Nº 2" vendeu 3 milhões de unidades desde que foi lançada, em junho de 2024, e viralizou no TikTok Shop.

A Suzano, dona das marcas Neve e Mimmo, afirma que o setor tem observado um interesse crescente por esses produtos, e esse movimento de expansão reflete uma "tendência de consumo orientada por bem-estar, conforto e portabilidade", diz em nota.

Por fim, a dermatologista Bertha Tamura alerta: caso observe vermelhidão, inchaço, coceira ou pequenas pápulas ao usar lenços umedecidos, procure um médico.