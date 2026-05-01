SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O feriado do Dia do Trabalhador, nesta sexta-feira (1º), deve ser marcado por sol com muitas nuvens e possíveis pancadas de chuvas à tarde, em São Paulo. A temperatura deve variar de 18°C a 28°C ao longo do dia.

Segundo a previsão da Climatempo, o sábado (2) também terá muitas nuvens, tanto de dia, quanto de noite. Contudo, não há expectativa de chuva. A temperatura deve variar de 18°C a 29°C.

Já o domingo (3), dia de retorno para quem viaja neste feriadão, a previsão é de baixar as temperaturas. O tempo deve fechar ainda de manhã, com chuva que se estende pela tarde. À noite, tempo seco. Os termômetros devem ter 16°C de mínima e 22°C de máxima.

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a combinação entre calor e entrada de umidade favorece a formação de áreas de instabilidade, o que explica o retorno gradual das chuvas no fim de semana.

VAI PARA A PRAIA?

No litoral paulista, a influência da umidade vinda do oceano mantém o tempo mais instável durante todo o período, com mais nuvens e chuva mais frequente do que na capital.

Na sexta, há previsão de melhoria, com o sol aparecendo entre nuvens, mas a umidade segue alta. A chuva pode ocorrer de forma rápida e isolada, principalmente à noite.

No sábado, a instabilidade aumenta. O céu fica mais carregado, e as pancadas de chuva se tornam mais frequentes ao longo do dia, embora sem expectativa de acumulados elevados, mostra o Inmet.

No domingo, o tempo permanece fechado, com chuva em diferentes períodos e sensação de abafamento persistente, típica da região sob influência marítima.

Já no litoral norte, em cidades como Ubatuba, Caraguatatuba e São Sebastião, o comportamento do tempo também deve ser marcado pela alta umidade, mas com maior variação ao longo do dia.

Na sexta, as aberturas de Sol devem ficar mais frequentes, mas ainda com chance de pancadas rápidas, sobretudo no fim do dia. Os termômetros devem marcar as mesmas mínima e máxima do dia anterior.

No sábado, a nebulosidade aumenta, e as pancadas de chuva devem ocorrer principalmente entre a tarde e a noite, mostra o Inmet.

No domingo, o céu deve ficar mais fechado, com chuva em vários momentos. A sensação é de tempo abafado, com temperaturas estáveis, próximas dos 26°C.

A Climatempo alerta que essa chuva no litoral deve ser persistente e volumosa, podendo causar transtornos para a população, como alagamentos. Alerta ainda para ventos moderados a fortes e risco de ressaca, com mar muito agitado.