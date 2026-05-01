SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Paraná suspeita que um homem de 39 anos esteja envolvido no desaparecimento de duas jovens moradoras de Cianorte, na região noroeste do Paraná.

As primas Stella Dalva Melegari Almeida e Letycia Garcia Mendes, ambas de 18 anos, sumiram na madrugada de 21 de abril, após saírem na companhia de um homem, em uma caminhonete preta, com placas adulteradas, em direção a uma festa em Porto Rico, a 150 km de distância.

Segundo a polícia, o suspeito usava identidade falsa e era foragido da Justiça, com mandado de prisão pelo crime de roubo em Apucarana, também no Paraná.

"As apurações apontam que o último registro de atividade das vítimas na internet ocorreu na madrugada de 21 de abril. Desde então, não houve mais contato ou localização", disse o delegado Luís Fernando Alves Silva, um dos responsáveis pela investigação.

Após ouvirem depoimentos, analisarem deslocamentos e reunirem outras informações, a principal linha de investigação é de homicídio.

A Justiça decretou a prisão temporária do suspeito. Ele está foragido e é procurado pela polícia.