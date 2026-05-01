Criado em 1994, o grupo brasileiro feminino de choro é atualmente composto pelas instrumentistas Ana Cláudia César (cavaquinho), Paola Piecherzky (violão de 7 cordas), Cibele Palopoli (flauta transversal) e Mírian Cápua (percussão). O Choronas tem como propósito valorizar o primeiro gênero instrumental urbano do Brasil.
No programa da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), as integrantes compartilham sua rotina e relatam como a falta de presença de mulheres nos clubes de choro influenciou a criação do grupo. Além disso, as edições especiais do Roda de Choro apresentam aos ouvintes canções dos álbuns das Choronas.
Durante a segunda parte, o público poderá ouvir o álbum Alma Feminina, lançado este ano para celebrar as três décadas de carreira do grupo, além de conhecer os planos para o futuro.
Programa
O programa Roda de Choro apresenta artistas clássicos e contemporâneos que fazem do choro um estilo musical brasileiro respeitado mundo afora por sua originalidade e sofisticação. A produção é feita com gravações de grupos, músicos e compositores, ao vivo no estúdio.
A atração mescla seleção musical e entrevistas com instrumentistas e pesquisadores, destacando grandes nomes do choro, lançamentos fonográficos, clubes e festivais.
Serviço
Roda de Choro Especial Choronas (parte 1) - sexta-feira (1º), às 22h, na Rádio Nacional, e domingo (3), às 20h, na Rádio MEC
Roda de Choro Especial Choronas (parte 2) - sexta-feira (8), às 22h, na Rádio Nacional, e domingo (10), às 20h, na Rádio MEC
