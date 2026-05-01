A partir desta sexta-feira (1º), estará disponível o programa Emprega Cultura RJ, que tem o objetivo de impulsionar empregos na economia criativa do estado.

Criado pelo governo fluminense, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (SececRJ), o novo programa foi inspirado na Agência do Trabalhador do Paraná, que inclui espaços presenciais para cadastro de currículos e orientação profissional para esses trabalhadores.

Já o Emprega Cultura RJ está iniciando na versão digital, onde qualquer trabalhador da economia criativa pode se cadastrar. Isso significa artistas (atrizes e atores, músicos, diretores), mas também técnicos, como operador de som, de projeção, maquiadores, técnico de iluminação, entre outros.

A superintendente de Economia Criativa da SececRJ, Luiza Borges, disse à Agência Brasil que quando se fala em economia criativa, além das artes (teatro, dança, música, cinema etc), está se falando também sobre gastronomia, design, moda, arquitetura e criação de softwares. Tudo isso está englobado dentro da economia criativa.

Empresas

No Emprega Cultura RJ, as empresas também vão se cadastrar.

A gente vai checar a existência, a veracidade daquelas informações recebidas para não ter vaga falsa ou qualquer tipo de golpe, e vai mandar para essas empresas o cadastro de vagas. A partir do momento que a empresa cadastrar essas vagas, a gente envia para ela os currículos que melhor se adequem ao perfil que elas estão procurando, como se fosse um site de vagas, informou Luiza.

A diferença de outros sites semelhantes é que este é público e gratuito, tanto para a empresa, como para o trabalhador do estado. Além disso, é focado em economia criativa.

Hoje uma empresa de pequeno e médio porte, por exemplo, gastaria um dinheiro grande para fazer uma contratação através de uma plataforma dessas, porque todas são pagas. E para uma produtora que tem só um projeto a cada seis meses, não faria sentido fazer um contrato de um ano com uma plataforma desse tipo.

No Emprega Cultura, haverá um banco de talentos público e gratuito para as empresas e os empreendedores da economia criativa poderem acessar. De acordo com as vagas que eles elencarem, a SececRJ mandará a lista de trabalhadores que poderão preencher esses postos.

A superintendente esclareceu que há cerca de um mês a plataforma do Emprega Cultura está rodando em versão teste e já contabiliza 62 currículos e nove cadastrados.

Mapeamento

Nessa sexta-feira (1º), o programa será lançado oficialmente no site da secretaria. A plataforma está alinhada com a Secretaria de Economia Criativa do Ministério da Cultura (MinC), que foi extinta há algum tempo e reestruturada em julho do ano passado.

O ministério está lançando uma política chamada Brasil Criativo. E um dos pilares é pensar em empregabilidade.

É o trabalhador da cultura, suas dificuldades, suas potencialidades, enfim. Então, a gente está fazendo isso de forma alinhada, porque não tem um mapeamento estadual desses trabalhadores da economia criativa.

A ideia é que o programa possa ser essa plataforma de empregabilidade, auxiliando os empreendedores e os trabalhadores da cultura.

Mas, para a gente, funciona também como um grande mapeamento desses trabalhadores e das empresas do estado que lidam com a economia criativa. Segundo destacou Luiza Borges, a ideia é que isso gere uma inteligência para a SececRJ construir políticas públicas mais efetivas.

Como as leis de incentivo à cultura também são uma fonte de renda e de trabalho para a população, a meta é conseguir ter esse mapeamento com mais clareza, até para poder identificar quais são os gargalos e as deficiências do setor.

A gente tem aqui dentro da secretaria a Escola de Cultura, que dá treinamento para gestores da cultura. Se a gente consegue definir que existe demanda de um tipo de profissional no audiovisual e não tem muitas pessoas com essa formação, a gente pode dialogar com o Sebrae, por exemplo, para construir um curso focado nessa demanda do mercado e na ausência desse profissional. O mapeamento permitirá também esse tipo de análise e de proposta.

Cadeia produtiva

O Emprega Cultura RJ pretende gerar oportunidades no setor cultural e criativo nos 92 municípios fluminenses, atuando na articulação entre oferta e demanda de trabalho qualificado, de modo a fortalecer a cadeia produtiva da cultura em todo o estado. Conforme Luiza Borges, o Emprega Cultura RJ propõe a construção de um ecossistema de inteligência, reunindo dados estratégicos sobre profissionais, empresas e oportunidades.

A iniciativa funcionará a partir de três frentes principais: cadastro de profissionais, cadastro de vagas e mapeamento de empresas e instituições da economia criativa, com as conexões sendo realizadas com curadoria técnica da Superintendência de Economia Criativa da SececRJ.

A superintendência ficará responsável pela triagem e encaminhamento dos currículos para as empresas contratantes, de acordo com cada vaga, garantindo maior precisão no alinhamento entre perfis e oportunidades disponíveis.

Acesse aqui o link para cadastro de candidatos e o link para cadastro de empresas contratantes.

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