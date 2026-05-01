SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A montanha-russa aquática Surreal, do Beach Park, em Aquiraz, no Ceará, foi reconhecido pelo Guinness World Records como a mais alta montanha-russa aquática do mundo.

O certificado foi concedido na quarta-feira (29) após medição técnica que confirmou os 28 metros de altura da atração -dois metros acima do recorde anterior, pertencente ao Tsunami Surge, nos Estados Unidos, líder da categoria desde 2021.

Inaugurado há um ano, o Surreal é diferente dos toboáguas tradicionais, pois seu percurso inclui também trechos de subida, em que as boias são impulsionadas por jatos d'água. A primeira queda é a maior, com sete metros, seguida de outras três quedas e intercaladas com subidas e espirais. A descida dura pouco mais de um minuto e atinge velocidades de até 42 km/h. Do topo, é possível ver a praia e os arredores do parque.

Os visitantes descem em boias duplas. Uma esteira rolante carrega as boias escada acima, e coberturas protegem os visitantes do sol durante a subida. Em dias de alta demanda, o parque só permite descidas em duplas --uma restrição que pode frustrar viajantes solo ou grupos em número ímpar. Por causa da alta demanda, o parque implementou pela primeira vez o sistema de fast pass, permitindo acesso prioritário por R$ 90 extras por pessoa.

Com investimento de R$ 30 milhões, o Surreal foi a primeira de uma série de inaugurações que comemoram os 40 anos do Beach Park, aberto em 1985 como uma barraca de praia no Porto das Dunas. Ainda no ano passado, o parque inaugurou também o Arvorar, dedicado à preservação de aves, e deve abrir um novo resort, o Ohana, até o final deste ano.

Os ingressos para o parque custam a partir de R$ 260, com meia-entrada para idosos, gestantes e pessoas com deficiência. Moradores de Fortaleza também têm desconto.