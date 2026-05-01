SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Alguns trechos das rodovias que dão acesso às praias do litoral paulista apresentam lentidão na manhã de sexta-feira (1), segundo informações da concessionária Ecovias.

No sentido litoral, a via Anchieta tem lentidão do quilômetro 26 ao 30. A Imigrantes apresenta tráfego lento entre os quilômetros 24 e 32, e e do 43 ao 45.

O motorista que segue em direção a São Paulo pela Imigrantes enfrenta trânsito moroso do quilômetro 55 ao 40.

Quem segue para o Guarujá pela Rodovia Cônego Domênico Rangoni deve encontrar tráfego lento do quilômetro 261 ao 264.

Nos demais trechos sob concessão do sistema Ecovias, as condições são boas.

A operação em vigor no sistema Anchieta-Imigrantes é a 7x3 --descida pelas duas pistas da Anchieta e pela pista sul da Imigrantes, e subida pela pista norte da Imigrantes.