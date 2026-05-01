SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após buscas, policiais militares prenderam sob suspeita um homem, de 44 anos, na madrugada desta sexta-feira (1), em Itaquecetuba, na Grande São Paulo. A identidade dele não foi divulgada.

De acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo), o homem é autor de um feminicídio ocorrido na quinta-feira (30), em Guarulhos, também na região metropolitana. Ele teria matado a tiros a ex-companheira e baleado uma das filhas dela.

Na abordagem, a polícia apreendeu um veículo e uma arma de fogo. Policiais o encaminharam à delegacia, onde teria confessado o crime, segundo a polícia, e vai aguardar os procedimentos da Justiça. O criminoso deverá responder por feminicídio tentado e consumado.

Não há informações sobre o estado de saúde da mulher baleada. Ela tem 23 anos.

A Folha de S. Paulo noticiou que o estado de São Paulo registrou, no primeiro trimestre de 2026, o maior número de feminicídios entre todos os trimestres da série histórica, desde 2018.

Foram 86 casos entre janeiro e março -27 em janeiro, 29 em fevereiro e 30 em março-, alta de 41% em relação ao mesmo intervalo de 2025, quando houve 61 registros (22, 20 e 19, respectivamente), segundo dados divulgados pela SSP.