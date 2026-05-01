RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - As chuvas intensas que atingem a região metropolitana do Recife nesta sexta-feira (1º) provocaram deslizamentos de terra em Olinda e alagamentos na capital pernambucana. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse ter determinado apoio ao estado.

No bairro do Passarinho, em Olinda, equipes do Corpo de Bombeiros realizam buscas por um casal de idosos que estaria soterrado após o desmoronamento de uma barreira.

Segundo o comandante-geral dos bombeiros do estado, Eduardo Araripe, uma criança foi resgatada com vida no local e há a possibilidade de que os idosos soterrados sejam seus avós.

"Nossas equipes estão no local, fazendo buscas, um local muito encharcado", afirmou à TV Globo. "Houve um desprendimento considerável de terreno no local e isso tem dificultado a identificação e confirmação se essas pessoas estão mesmo lá", acrescentou.

No caso de Águas Compridas, também em Olinda, um adolescente ficou com as pernas presas nos escombros após um deslizamento. Ele foi resgatado por equipes dos bombeiros e encaminhado para uma unidade de saúde.

Não há confirmação de outras vítimas até o momento.

Além dos desmoronamentos, os bombeiros atuam em ocorrências de alagamentos com vítimas ilhadas em diferentes áreas da região metropolitana.

Os bairros do Cajueiro, no Recife, e de Peixinhos, em Olinda, concentram o maior número de chamados até agora. Segundo a corporação, 55 pessoas e quatro animais foram resgatados em áreas alagadas até o fim da manhã.

No Cajueiro, 22 pessoas foram retiradas na rua Arão Botler, enquanto outras seis foram resgatadas na rua Antônio Tibúrcio.

As ocorrências seguem em andamento e novas equipes foram enviadas para áreas críticas, como o Alto da Bondade.

A Prefeitura do Recife informou que a cidade entrou em estágio de alerta máximo às 13h desta sexta-feira.

Nas últimas 24 horas, foi registrada uma média de 96,5 mm de chuva, com maior concentração no bairro da Guabiraba, que acumulou 116,9 mm no período.

Diante do cenário, o município abriu oito abrigos para moradores de áreas de risco, com cerca de 400 vagas disponíveis.

A orientação é que a população busque locais seguros e evite deslocamentos desnecessários.

A Defesa Civil municipal registrou 71 chamados durante a manhã, a maioria para vistorias e colocação de lonas.

Segundo a Apac (Agência Pernambucana de Águas e Clima), a intensificação da zona de convergência intertropical elevou o nível de alerta para a região metropolitana e a Mata Norte, enquanto a Mata Sul e o Agreste permanecem em estado de atenção.