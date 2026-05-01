SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem de 25 anos suspeito de tentar assaltar um policial militar de folga foi morto na noite desta quinta-feira (30) nos Jardins, zona oeste de São Paulo.

O caso ocorreu na rua Colômbia, 66, próximo a um clube tradicional da região, segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública).

De acordo com a pasta e a Polícia Militar, o policial caminhava pela via quando foi abordado por um homem que anunciou um assalto, como se estivesse armado. O policial reagiu e atirou contra o suspeito.

O homem tentou fugir em uma motocicleta, mas caiu pouco adiante, nas proximidades da rua Oscar Freire. Ele foi levado ao pronto-socorro da Santa Casa de Misericórdia, na Vila Buarque, no centro de São Paulo, onde morreu.

Conforme a PM, ao abordar o agente, o suspeito se aproximou simulando estar com um objeto na cintura, sob a roupa, e ameaçando a atirar. No entanto, depois, foi constatado que não se tratava de uma arma de fogo. Não há menção sobre qual seria o item encontrado.

A arma do PM foi apreendida para perícia. O caso foi registrado como roubo, resistência e morte decorrente de intervenção policial no 78º DP (Jardins). A investigação foi repassada ao DHPP (Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa), responsável por apurar mortes envolvendo policiais.

Letalidade policial

O número de pessoas mortas por PMs em serviço cresceu 17% em São Paulo no primeiro trimestre de 2026 em relação ao mesmo período de 2025 ? de 46 para 54 casos.

O total, porém, é inferior ao do último trimestre de 2025, quando 64 pessoas foram mortas por policiais militares na cidade. No estado, a alta foi de 3%: de 131 para 135 mortes no trimestre, bem abaixo das 242 registradas entre outubro e dezembro de 2025, o período mais letal desde 1996.

No caso de PMs de folga, houve queda na capital: oito mortes no período, contra 16 no mesmo intervalo do ano anterior. No estado, a tendência foi oposta, de 27 para 30 casos.

No mesmo período, caíram os registros de homicídios dolosos, latrocínios, roubos e furtos na cidade e no estado.

Em nota, a SSP afirmou que "a atual gestão no estado de São Paulo intensificou o enfrentamento à criminalidade violenta e organizada, com a realização de operações de alta complexidade e risco, o que influencia diretamente o tipo de ocorrência enfrentada pelas equipes".