BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A FAB (Força Aérea Brasileira) abriu uma apuração na quinta-feira (30) sobre o episódio em que dois aviões ficaram a apenas 22 metros de distância no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo.

Investigadores do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) foram acionados para realizar a "Ação Inicial da ocorrência envolvendo duas aeronaves, um Embraer 195-E2 da Azul Linhas Aéreas e um Boeing 737-800 da Gol Linhas Aéreas", segundo a FAB.

Dados da plataforma FlightRadar24 apontam que a aproximação se deu no fim da manhã de quinta-feira (30), quando o jato da Gol arremeteu e a aeronave da Azul iniciou a corrida de decolagem. O Boeing da Gol, então, fez uma curva brusca à direita, enquanto o Embraer seguiu para a esquerda.

O controlador de tráfego aéreo instruiu que a decolagem do avião da Azul fosse interrompida. Também orientou o avião da Gol a arremeter.

Os pilotos da Gol seguiram a instrução e pousaram em segurança, mas não houve resposta dos pilotos da Azul, que mantiveram a rota até Confins (MG).

"Durante a ação inicial, profissionais qualificados e credenciados aplicam técnicas específicas para coleta e confirmação de dados, preservação de elementos, verificação inicial dos danos causados à aeronave ou pela aeronave, além do levantamento de outras informações necessárias à investigação", disse a FAB sobre a investigação do Cenipa.