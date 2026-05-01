RECIFE, PE E BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Quatro pessoas morreram e cinco se feriram em decorrência das chuvas intensas que atingem a região metropolitana do Recife e outros pontos do estado de Pernambuco nesta sexta-feira (1º). A capital e o entorno registraram deslizamentos e alagamentos de vias.

O Corpo de Bombeiros disse ter resgatado 340 pessoas em 16 ocorrências, e há 422 pessoas desabrigadas e 1.068 desalojadas, segundo a Defesa Civil. Outros seis atendimentos seguiam transcorrendo, conforme boletim divulgado às 17h.

Os municípios mais afetados, segundo a Defesa Civil:

- Goiana: 146 pessoas desabrigadas (47 famílias) e 994 pessoas desalojadas (371 famílias);

- Olinda: 170 pessoas desabrigadas, 5 pessoas feridas e 2 óbitos;

- Timbaúba: 34 pessoas desabrigadas (8 famílias) e 52 pessoas desalojadas (17 famílias);

- Igarassu: 27 pessoas desabrigadas (9 famílias) e 7 famílias desalojadas;

- Paulista: 32 pessoas desabrigadas e 11 pessoas desalojadas;

- Camaragibe: 4 pessoas desabrigadas (1 família) e 11 pessoas desalojadas (6 famílias).

- Limoeiro: 9 pessoas desabrigadas (3 famílias).

- Recife: 2 óbitos.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse ter determinado apoio ao estado. "Conversei hoje pela manhã por telefone com o ex-prefeito João Campos e o senador Humberto Costa sobre as fortes chuvas que caem no Grande Recife e em outras regiões de Pernambuco. Determinei imediatamente o pronto apoio federal às autoridades locais", declarou o presidente no X, antigo Twitter.

Duas mortes foram de mãe e filho após uma barreira deslizar sobre uma casa no bairro Dois Unidos, na zona norte do Recife. A mulher foi identificada como Jaqueline Soares da Silva, 25, e a criança como Riquelme Soares da Silva Barbosa, 7.

O pai da criança e outro filho do casal foram encaminhados a uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento).

No bairro Passarinho, em Olinda, uma mulher e um bebê de 6 meses foram encontrados mortos pelos bombeiros. Até o momento, cinco pessoas já foram resgatadas com vida na mesma área, conforme a corporação informou à Folha de S.Paulo.

A Prefeitura do Recife informou que a cidade entrou em estágio de alerta máximo às 13h desta sexta-feira. Em comunicado nesta noite, a gestão municipal disse que as chuvas atingiram 171 mm no bairro Nova Descoberta, o que seria aproximadamente 60% do previsto para o mês de maio (294 mm).

Diante do cenário, o município abriu 12 abrigos para moradores de áreas de risco, com 1.413 vagas disponíveis. Até 18h30, 449 pessoas foram recebidas. A orientação é que a população busque locais seguros e evite deslocamentos desnecessários.

Em Goiana, na Zona da Mata Norte, a prefeitura decretou situação de emergência após o registro de 193 mm de chuva em 24 horas.

Segundo a gestão municipal, os desabrigadas foram levadas para duas escolas, enquanto equipes seguem retirando moradores de áreas de risco, como a comunidade do Baldo do Rio, às margens de um canal que continua em elevação.

No bairro da Boa Vista, o transbordamento atingiu casas e derrubou parte do muro de uma escola em construção. A prefeitura afirma que mantém equipes nas ruas para atender as famílias e monitorar o nível da água.

Segundo a Apac (Agência Pernambucana de Águas e Clima), a intensificação da zona de convergência intertropical elevou o nível de alerta para a região metropolitana e a Mata Norte, enquanto a Mata Sul e o Agreste permanecem em estado de atenção.

A Aena, concessionária do aeroporto do Recife, informou que 14 voos com destino à capital pernambucana foram alternados para outros aeroportos. A orientação é que passageiros com viagens programadas verifiquem a situação dos voos com as companhias áereas antes de irem ao local.

Shoppings como RioMar, Guararapes, Camará, Plaza e Recife informaram o encerramento antecipado das atividades às 18h nesta sexta-feira por conta das chuvas.

A governadora Raquel Lyra (PSD) disse que mantém contato com "prefeitos e prefeitas dos municípios pernambucanos atingidos pelas fortes chuvas". "Por aqui, seguimos acompanhando de perto, agindo, com atenção redobrada nos morros, nas áreas mais vulneráveis, onde cada decisão precisa ser rápida e certeira", escreveu no X.

O prefeito do Recife, Victor Marques (PCdoB), se solidarizou com a família das vítimas encontradas em Dois Unidos. "Pedimos a todos que vivem em áreas de risco que busquem um lugar seguro, seja em um dos abrigos da Prefeitura ou na casa de parentes e amigos", escreveu no Instagram.

Em Águas Compridas, também em Olinda, um adolescente ficou com as pernas presas nos escombros após um deslizamento. Ele foi resgatado por equipes dos bombeiros e encaminhado para uma unidade de saúde.

Os bombeiros também atuaram em ocorrências de alagamentos com vítimas ilhadas em diferentes áreas da região metropolitana.

Os bairros do Cajueiro, no Recife, e de Peixinhos, em Olinda, concentram o maior número de chamados até agora. No Cajueiro, 22 pessoas foram retiradas na rua Arão Botler, enquanto outras seis foram resgatadas na rua Antônio Tibúrcio.

As ocorrências seguem em andamento e novas equipes foram enviadas para áreas críticas, como o Alto da Bondade.