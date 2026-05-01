SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil investiga um estupro coletivo contra duas crianças, de 7 e 10 anos, em São Miguel Paulista, na zona leste de São Paulo. Os crimes teriam ocorrido numa mesma ocasião em 21 de abril. Três adolescentes foram apreendidos sob suspeita de envolvimento com o caso. Um quarto adolescente é procurado, assim como um homem adulto.

O inquérito de estupro de vulnerável envolvendo as crianças de duas famílias diferentes está sob responsabilidade do 63º DP (Vila Jacuí). Entre os apreendidos, um foi encontrado em Jundiaí, no interior, e dois na capital. A polícia diz que as buscas seguem ocorrendo para a localização dos outros envolvidos.

Os nomes dos suspeitos não foram revelados e a reportagem não conseguiu identificar a defesa. Nesta sexta-feira (1º), vizinhos fizerem um ato no bairro pedindo justiça.

Os familiares de uma das vítimas informaram à polícia ter tomado conhecimento no dia seguinte ao suposto crime. Vídeos contendo as cenas de abuso circularam nas redes sociais, conforme o registro policial.

Segundo o relato de familiares à polícia, uma das crianças teria ficado desaparecida por dois dias após o abuso.

A investigação conseguiu imagens dos autores, além dos vídeos que circulam pela internet, o que ajudou na identificação. Divaldo Rosa, subprefeito de São Miguel, que acompanha o caso e acionou o Conselho Tutelar, disse que os vídeos foram compartilhados pelos próprios suspeitos.

A prefeitura disse à reportagem que a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania tomou as medidas emergenciais, "diante da gravidade da violência, para a proteção integral das crianças".

"A Coordenação de Pronto Atendimento Social (CPAS), da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS), realizou o acolhimento das crianças. Os encaminhamentos foram feitos para equipamentos da rede socioassistencial, garantindo a medida protetiva", acrescentou a gestão municipal.