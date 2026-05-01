SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O governador da Paraíba, Lucas Ribeiro (PP), decretou calamidade pública nesta sexta-feira (1º) após um grande volume de chuvas atingir diversas regiões do estado.

Levantamento da Aesa (Agência Executiva de Gestão das Águas da Paraíba) apontou que três municípios registraram volume de chuvas recorde. Os municípios com maior volume foram Alhandra (191 mm), Mogeiro (117 mm), Pilar (170 mm) e São José dos Ramos (128 mm). Os números superam os maiores índices dos últimos 30 anos.

Municípios de Ingá, Itabaiana, Mogeiro, Pilar e Salgado de São Félix têm situação mais sensível, segundo o governo. Mais de 60 bombeiros atuam nas cidades e contam com apoio de equipes da capital, João Pessoa. A corporação aumentou sua atuação operacional em todo o estado.

Comunidades no município de Rio Tinto, no litoral norte paraibano, também são monitoradas devido ao aumento do nível dos rios. Em Campina Grande, conforme o governo, a atuação é preventiva e municípios como Massaranduba, Puxinanã e Queimadas são acompanhados, mas não há registros graves até o início da noite desta sexta-feira.

Capital do estado e a região metropolitana contam com efetivo em prontidão. Ainda de acordo com a gestão estadual, o sertão do estado está com o nível de chuvas dentro do esperado.

Chuvas também afetaram rodovias e provocaram a interdição total em pontos que tiveram danos estruturais devido às águas. "Entre os trechos comprometidos estão a PB-032, na região de Pedras de Fogo; a PB-054, no acesso entre Itabaiana e a BR-230, com rompimento no encontro da ponte; e a PB-066, no trecho urbano de Ingá, onde também houve rompimento em estrutura de ponte, interrompendo a ligação entre Itabaiana e Mogeiro", divulgou o governo.

Estrada entre Pilar e Itabaiana foi interditada devido a danos graves na via. O risco na rodovia PB-048 é monitorado pelas autoridades. "Já determinamos medidas emergenciais, como a edição de um decreto de calamidade pública para viabilizar intervenções rápidas, e seguimos em diálogo permanente com as prefeituras, unindo esforços para que a ajuda chegue com agilidade a quem mais precisa", ressaltou o governador.

Governo diz que secretaria atua para ajudar as famílias atingidas. A gestão ainda afirmou estar providenciando itens como cestas básicas, água potável, colchões, cobertores e outros itens para distribuição à população. Já o governo federal anunciou que vai enviar equipes da Defesa Civil Nacional ao estado, informou a Agência Brasil.

Dois homens morreram na manhã desta sexta-feira durante preparação do evento "Corrida do Trabalhador", em Guarabira (PB). As vítimas foram identificadas pela prefeitura municipal como Washington Gonçalves de Souza, de 41 anos, e Antônio Felipe da Silva Júnior, de 36 anos.

Prefeitura disse que Washington e Antônio morreram após sofrerem choque elétrico. Porém, segundo a TV Cabo Branco (afiliada da TV Globo no estado), chovia no momento do acidente.

Washington era empresário e idealizador do evento "Corrida do Trabalhador", segundo a prefeitura. "Ele contribuiu significativamente para transformar o evento em uma tradição na cidade, promovendo não apenas a prática esportiva, mas também a saúde, o bem-estar e a integração entre pessoas. Seu legado permanecerá vivo na memória de todos", concluíram. A gestão municipal decretou luto oficial por dois dias no município.