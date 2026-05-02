SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após uma sexta-feira (1º) de tempestades que assolaram o Grande Recife, em Pernambuco, deixando quatro mortos e mil desalojados, a previsão mostra uma melhora no tempo na região neste sábado (2), porque a forte chuva deve seguir rumo norte, para os estados da Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará.

Por isso, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta laranja, de perigo, para chuvas intensas durante todo o dia para todo o litoral nordestino de Pernambuco até o Maranhão. Nessa faixa, a previsão é de chuva entre 30 e 60 mm por hora ou entre 50 e 100 mm por dia, com ventos intensos de 60 a 100 km/h e risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

De acordo com os dados da Climatempo, a chuva deve enfraquecer no leste de Pernambuco neste sábado, mas deve aumentar no leste da Paraíba, no litoral do Rio Grande do Norte e do Ceará. Pela concentração da população, as equipes da Defesa Civil das capitais João Pessoa, Natal e Fortaleza estão em alerta total.

A capital paraibana, por sinal, já tem sofrido com forte precipitação nos últimos dias. Tanto que, segundo o Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), a cidade registrou 557,3 mm de chuva no mês de abril, ou 136% acima da média. Isso torna o mês de abril o mais chuvoso desde o final da década de 1980.

Mesmo com o deslocamento do sistema para os outros estados, ainda há risco de chuva moderada a forte na Grande Recife, mas o volume não deve ser tão elevado quanto o registrado nesta sexta, quando choveu de 150 mm a quase 200 mm em muitas áreas, em 24 horas, entre o começo da noite da quinta e o começo da noite da sexta.

"Apenas na cidade de Recife, o Cemaden registrou de 150 mm a 170 mm, aproximadamente, de forma generalizada. Grande parte da chuva caiu na madrugada e na manhã do feriado. A chuva muito volumosa causou deslizamentos de terra, alagamentos e enchentes. Estes volumes de chuva representam cerca da metade da média de chuva na região de Recife, para todo o mês de maio", diz a meteorologista da Climatempo Josélia Pegorim, indicando que a média de precipitação em Recife, em maio, fica em torno de 317 mm.

*

CHUVA NO GRANDE RECIFE ENTRE 19H50 DE QUINTA E 19H50 DE SEXTA

- Paulista: 193,5 mm

- Olinda: 189,7 mm

- Goiana: 189,4 mm

- Camaragibe: 176,9 mm

- Igarassu: 176,7 mm

- Recife: 171,8 mm

- Moreno 160,6 mm

- Jaboatão dos Guararapes: 159,7 mm

- Cabo de Santo Agostinho: 156,9 mm

Fonte: Cemaden

CHUVA DE ABRIL DE 2026 NAS CAPITAIS DO NORDESTE

- João Pessoa 557,3 mm (136% acima da média ,- abriu mais chuvoso desde o final da década de 1980)

- Natal 454,8 mm (89% acima da média)

- Salvador 310,2 mm (9% acima da média)

- Recife/Nova Descoberta 518,8 mm

- São Luís/Eletronorte 570,6 mm

- Fortaleza/João XXIII 426,9 mm

- Aracaju/J. Barbosa 310,0 mm

- Teresina 249,4 mm

Fontes: Inmet e Cemaden