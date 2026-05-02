SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Enquanto o Nordeste sofre com tempestades neste outono, a região Sudeste está sob influência de uma massa de ar seco que afasta as nuvens de chuva e mantém o tempo estável. Assim, este sábado (2) deve ser mais um dia com essas características.

De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, o dia deve ter predomínio de sol e sensação de calor devido à condição pré-frontal, que antecede a chegada de uma frente fria, prevista para este domingo (3).

Essa condição faz com que as temperaturas fiquem mais altas que o normal. Por isso, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) prevê que os termômetros podem chegar a 33°C à tarde, enquanto que a mínima deve ficar na casa dos 18°C no início da manhã.

O CGE e a Climatempo indicam máximas um pouco diferentes, de 28°C e 29°C, respectivamente. Mesmo assim, a sensação será de muito calor.

Os três institutos preveem a possibilidade de chuva fraca entre a tarde e a noite na Grande São Paulo, devido ao aumento da umidade do ar.

No restante do Sudeste, a Climatempo indica que a manhã deve ser de tempo firme, com chuva fraca no nordeste de Minas Gerais e litoral norte do Espírito Santo. À tarde, a chuva ganha força no nordeste mineiro e chega ao sul e litoral de São Paulo, incluindo a Baixada Santista. Temperaturas sobem durante a tarde e a umidade fica baixa em áreas do interior.

RIO GRANDE DO SUL TEM ALERTA VERMELHO PARA TEMPESTADE

A atuação de uma frente fria, combinada com um ciclone e corredores de umidade, mantêm risco de temporais e queda nas temperaturas da região Sul do país neste sábado, principalmente, no Rio Grande do Sul, para onde o Inmet emitiu um alerta vermelho, de grande perigo, válido até o meio-dia.

De acordo com o instituto nacional, a previsão é de chuva superior a 60 mm por hora ou maior que 100 mm por dia, com ventos superiores a 100 km/h e queda de granizo. Há grande risco de danos em edificações, corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores, alagamentos e transtornos no transporte rodoviário.

A Climatempo indica que as instabilidades devem estar presentes desde cedo no oeste e norte gaúcho, região metropolitana de Porto Alegre e áreas de Santa Catarina, com chuva moderada a forte, trovoadas, temporais e acumulados elevados, especialmente no norte e noroeste gaúcho e oeste e sul catarinense.

"Ao longo do dia, a chuva se concentra no norte do Rio Grande do Sul e avança para o Paraná, com melhora gradual à noite. O tempo segue firme em outras áreas. Há queda de temperatura à noite, ventos entre 40 e 70 km/h e mar agitado no litoral gaúcho e sul catarinense", diz a Climatempo.