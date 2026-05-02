SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador da Paraíba, Lucas Ribeiro (Progressistas), anunciou nesta sexta-feira (1º) um decreto de situação de calamidade pública no estado por causa do grande volume de chuva que atingiu diversas regiões do estado nas últimas horas.

A chuva provocou interdições de rodovias e isolamento de comunidades. O governo formou um comitê de trabalho com equipes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Departamento de Estradas de Rodagem e Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano para lidar com a situação.

"O que vimos nas cidades exige sensibilidade e urgência", disse o governador após visitar os municípios de Pilar, Itabaiana, Mogeiro, Ingá e São José dos Ramos.

Produtos como cestas básicas, água potável, colchões, cobertores e enxovais são distribuídos à população atingida.

O volume de chuva foi recorde em Alhandra (191 mm), Mogeiro (117 mm), Pilar (170 mm) e São José dos Ramos (128 mm), superando os maiores índices dos últimos 30 anos, de acordo com levantamento da Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba.

Ao menos 60 bombeiros atuam em cidades como Ingá, Itabaiana, Mogeiro, Pilar e Salgado de São Félix, mais duramente afetadas pelas condições climáticas. Equipes de João Pessoa foram deslocadas para reforçar o atendimento na região.

Na capital, a Companhia de Água e Esgotos da Paraíba informou que o temporal provocou a elevação do nível do rio Gramame, atingindo a estação elevatória de água Bruta de Gramame. A inundação comprometeu a parte elétrica da unidade e o sistema foi desligado emergencialmente.

O abastecimento de água foi interrompido em vários bairros de João Pessoa, além de áreas dos municípios de Cabedelo e Conde.

O Departamento de Estradas de Rodagem determinou a interdição total de pontos de rodovias onde ocorreram danos estruturais, como a PB-032, na região de Pedras de Fogo; a PB-054, no acesso entre Itabaiana e a BR-230, com rompimento no encontro da ponte; e a PB-066, no trecho urbano de Ingá, onde também houve rompimento em estrutura de ponte, interrompendo a ligação entre Itabaiana e Mogeiro.

Dois homens morreram eletrocutados antes do início de uma corrida de rua em homenagem ao Dia do Trabalhador, na manhã desta sexta, em Guarabira, onde também choveu forte. Segundo a concessionária Energisa, uma ligação clandestina energizou as estruturas metálicas de sinalização do evento, o que provocou o acidente.

Uma das vítimas é o organizador da corrida, Washington Gonçalves, 42. A outra é o corredor Antônio Felipe da Silva Júnior, 36. Pouco antes do acidente, Gonçalves gravou um vídeo dizendo que atrasaria a prova por causa das condições climáticas, mas garantiu que ela seria realizada.

Em Pernambuco, quatro pessoas morreram e cinco se feriram em decorrência das chuvas intensas que atingem a região metropolitana do Recife e outros pontos do estado nesta sexta. A capital e o entorno registraram deslizamentos e alagamentos de vias.

O Corpo de Bombeiros resgatou 340 pessoas em 16 ocorrências, e há 422 pessoas desabrigadas e 1.068 desalojadas, segundo a Defesa Civil.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse ter determinado apoio ao estado. "Conversei hoje pela manhã por telefone com o ex-prefeito João Campos e o senador Humberto Costa sobre as fortes chuvas que caem no Grande Recife e em outras regiões de Pernambuco. Determinei imediatamente o pronto apoio federal às autoridades locais", declarou o presidente no X, antigo Twitter.