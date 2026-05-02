O Ministério Público de Minas Gerais denunciou por feminicídio um guarda municipal de 33 anos acusado de matar a companheira, de 36, em Uberaba. O crime ocorreu no dia 8 de março deste ano, e, segundo a acusação, foi cometido na presença da filha do casal, de oito anos.

De acordo com a denúncia, o homem efetuou um disparo de arma de fogo contra a vítima dentro da residência da família. Após o crime, ele teria levado a mulher a um hospital sob a alegação de suicídio. O acusado já se encontra preso.

A Promotoria também aponta que o suspeito teria ameaçado a própria filha para que ela não relatasse o ocorrido. O caso foi enquadrado com agravantes, como motivo torpe, uso de arma de fogo e a prática do crime na presença de descendente.

O MPMG solicita à Justiça a perda do cargo público, a destituição do poder familiar em relação à filha e o pagamento de indenização por danos morais e materiais à criança.

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