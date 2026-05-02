RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - As chuvas que atingem Pernambuco desde a sexta-feira (1º) deixaram 2.190 pessoas fora de casa, sendo 1.096 desabrigadas e 1.094 desalojadas, segundo balanço da Defesa Civil estadual divulgado neste sábado (2).

O estado também registrou quatro mortes, sendo duas no Recife e duas em Olinda, além de cinco pessoas feridas.

Duas mortes foram de mãe e filho após uma barreira deslizar sobre uma casa no bairro Dois Unidos, na zona norte do Recife. A mulher foi identificada como Jaqueline Soares da Silva, 25, e a criança como Riquelme Soares da Silva Barbosa, 7.

O pai da criança e outro filho do casal foram encaminhados a uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento). Não foram divulgadas atualizações de saúde deles.

No bairro Passarinho, em Olinda, uma mulher de 20 anos e um bebê de 6 meses foram encontrados mortos pelos bombeiros. Eles foram identificados como Bruna Karine da Silva e Pietro da Silva Pimentel.

Há também uma ocorrência de um possível afogamento de um idoso nas proximidades do Rio Beberibe, no bairro de Beberibe, no Recife, na sexta-feira.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as chuvas e a correnteza inviabilizaram buscas imediatas por conta do risco. Uma equipe de mergulho foi deslocada para o local e reavaliará as condições para iniciar as buscas.

Entre a tarde da sexta e a manhã deste sábado, o Corpo de Bombeiros contabilizou 23 ocorrências de pessoas ilhadas, com 149 resgates realizados até as 7h.

As ações se concentraram em áreas como Cajueiro, no Recife, Peixinhos, em Olinda, e Muribeca, em Jaboatão dos Guararapes.

No acumulado da operação, já são 39 ocorrências e 489 pessoas resgatadas.

De acordo com a Defesa Civil, os impactos atingem diferentes municípios.

- Recife ? 671 desabrigados e 2 mortos

- Olinda ? 170 desabrigados, 5 feridos e 2 mortos

- Goiana ? 146 desabrigados e 994 desalojados

- Paulista ? 32 desabrigados e 11 desalojados

- Camaragibe ? 4 desabrigados e 11 desalojados

- Igarassu ? 27 desabrigados e 21 desalojados

- Limoeiro ? 4 desabrigados e 5 desalojados

- Timbaúba ? 42 desabrigados e 52 desalojados

A operação de resposta distribuiu 637 colchões, 764 lençóis, 246 kits de limpeza e 146 kits de higiene.

Segundo a Apac (Agência Pernambucana de Águas e Clima), o sistema meteorológico ainda atua no estado, com previsão de pancadas de chuva moderada a forte na Mata Norte, fraca a moderada na Região Metropolitana do Recife e fraca na Mata Sul.

A tendência é de enfraquecimento gradual ao longo do dia, com chuvas mais intensas no início da manhã e redução até a noite.

No Recife, o Centro de Operações reduziu o nível de severidade e mantém a cidade em estágio de alerta, após melhora nas condições climáticas.

Ainda há possibilidade de alagamentos devido à combinação de chuva com maré alta.

MAIORES ACUMULADOS DE CHUVA NAS ÚLTIMAS 24H:

- Recife ? 146 mm

- Glória do Goitá ? 142 mm

- Camaragibe ? 141,9 mm

- Moreno ? 140,3 mm

- Cabo de Santo Agostinho ? 137 mm