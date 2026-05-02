SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ao menos dois pescadores desapareceram após um barco naufragar, na noite desta sexta-feira (1º), na Lagoa dos Patos, em Pelotas, no Rio Grande do Sul.

Corpo de Bombeiros realiza buscas há mais de 14 horas na região onde embarcação naufragou. Os trabalhos se concentram nas proximidades da Ilha da Feitoria, com apoio de equipes da Marinha.

As duas vítimas estariam em cima da casaria da embarcação que está com o casco totalmente submerso. As identidades dos pescadores também não foram divulgadas.

Circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas pelas autoridades. A Lagoa dos Patos é a maior laguna da América do Sul, com 265 quilômetros de comprimento.