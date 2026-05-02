SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Fortes chuvas atingiram o Rio Grande do Sul entre sexta-feira (1º) e este sábado (2), deixando centenas de desalojados, rodovias bloqueadas e ao menos duas mortes em investigação.

Ao todo, 19 municípios relataram estragos à Defesa Civil Estadual. Rosário do Sul foi a cidade mais afetada pelo temporal. O volume de chuva chegou a 324 milímetros em sete horas, alagou 225 casas e deixou 512 pessoas desalojadas.

As autoridades investigam duas mortes ligadas ao clima. Um homem de 24 anos morreu por choque elétrico em Canguçu e uma mulher de 25 anos foi atingida por uma árvore em Bom Retiro do Sul.

Um pescador morreu e outros três estão desaparecidos após naufrágio de barco. Ainda não há confirmação de que o acidente tem relação com o temporal. Eles sumiram na região de Pelotas durante as fortes chuvas. A Defesa Civil avalia decretar situação de emergência nos locais afetados.

Outras cidades registraram volumes extremos de água e estragos. São Gabriel, Caçapava do Sul e Vila Nova do Sul tiveram mais de 200 milímetros de chuva. Nova Palma e Júlio de Castilhos registraram granizo.

Porto Alegre somou 14 ocorrências por causa da chuva. O volume passou de 100 milímetros em 24 horas, causou alagamentos e queda de árvores, mas não deixou feridos.

RODOVIAS BLOQUEADAS E ALERTAS

Temporal destruiu trechos de rodovias estaduais. A RS-348 foi bloqueada entre Faxinal do Soturno e Ivorá após a água destruir um desvio, e opera em pare e siga perto de Dona Francisca.

Defesa Civil mantém alerta para o risco de deslizamentos. O aviso vale até a madrugada de domingo (3) para áreas de encosta em Caxias do Sul, Muçum, Parobé e Três Coroas.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) publicou alerta vermelho na sexta-feira. A previsão indicava chuvas fortes, ventos acima de 100 km/h e risco de corte de energia em quase todo o estado.