SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem foi morto na tarde deste sábado (2) após ser baleado, socorrido e baleado novamente dentro de uma ambulância em Praia Grande, no litoral de São Paulo.

Vítima foi atingida pela primeira vez no bairro de Ribeirópolis e o Samu foi chamado para prestar socorro. Socorristas foram até a cena do crime, prestaram os primeiros socorros e colocaram o homem na ambulância para ir até a UPA do bairro de Samambaia, a menos de 5 km do local.

Quando estava a caminho da UPA, a ambulância do Samu foi interceptada por um suspeito armado, que baleou novamente o homem. Após o crime, as equipes conseguiram levar o homem até a unidade de atendimento, segundo as informações preliminares da Polícia Militar.

Apesar de receber atendimento, o homem teve a morte constatada na unidade de saúde. Nenhum suspeito do crime foi preso até o momento e a ocorrência seguia ativa às 14h30, segundo a PM.

Identidade do homem que morreu não foi divulgada pela polícia. O UOL buscou a Prefeitura de Praia Grande para saber se algum socorrista ficou ferido e também entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo para saber se o caso já foi registrado. O espaço será atualizado se houver posicionamento.