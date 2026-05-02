SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem, de aproximadamente 25 anos, morreu após desaparecer nas águas do rio Guaratuba, em Bertioga, no litoral norte de São Paulo.

O corpo foi encontrado na manhã deste sábado (2) nas dependências do condomínio Costa do Sol, às margens do Rio Guaratuba. De acordo com o GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo), o centro de operações 193 recebeu a informação de que um cadáver havia sido encontrado por populares.

Turista desapareceu na manhã de ontem. Uma testemunha que estava com o homem, quando ele sumiu, foi retirada da água por banhistas e não se afogou.

Bombeiros realizaram buscas com o uso de embarcações e mergulhos operacionais. Em nota, a corporação afirmou que, apesar dos esforços ao longo do dia, a vítima não foi localizada pelas equipes.

Inicialmente, não havia confirmação de que o corpo encontrado hoje era do homem desaparecido. A vítima vestia bermuda nas cores azul, branca e preta, tinha tatuagens nos braços e no peito e usava aparelho ortodôntico. Mas após algumas horas, a testemunha confirmou que o corpo era do homem que estava desaparecido.

Identidade da vítima não foi divulgada pelas autoridades. Em nota, o GBMar apenas informou que homem era um turista, sem especificar onde ele nasceu.