Desde 1954, a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo é uma das referências da cultura paulista e brasileira, promovendo ações e espetáculos culturais. Atualmente, o grupo está sob a regência de Thierry Fischer.
A apresentação disponibilizada aos ouvintes do Plateia foi gravada em 6 de março, na Sala São Paulo. A Nona Sinfonia de Beethoven é uma obra que introduz coros e solistas, celebrando a fraternidade universal. Além disso, foi composta quando o compositor estava quase totalmente surdo.
Sobre o programa
O Plateia, exibido aos domingos, às 11h, é uma seleção de concertos gravados ao vivo pela Rádio MEC FM nos mais importantes teatros do país.
Sobre a Rádio MEC
Conhecida de norte a sul do país como "A Rádio de Música Clássica do Brasil", a Rádio MEC é consagrada pelo público por sua vocação direcionada à música de concerto. A tradicional estação dedica 80% de sua programação à música clássica e leva ao ar compositores brasileiros e internacionais de todos os tempos.
A Rádio MEC oferece aos ouvintes a experiência de acompanhar repertórios segmentados, composições originais e produções qualificadas. Ainda há espaço também para faixas de jazz e música popular brasileira, combinação que garante a conquista de novos públicos e agrada a audiência cativa.
A emissora pode ser sintonizada pela frequência FM 99,3 MHz e AM 800 kHz no Rio de Janeiro. O dial da Rádio MEC em Brasília está em FM 87,1 MHz e AM 800 kHz. O público também acompanha a programação em Belo Horizonte na frequência FM 87,1 MHz. O conteúdo ainda é veiculado no app Rádios EBC.
Os ouvintes têm participação garantida e podem colaborar com sugestões para a programação da Rádio MEC. O público pode interagir pelas redes sociais e pelo WhatsApp. Para isso, basta que os interessados enviem mensagens de texto para o número (21) 99710-0537.
Serviço
Plateia - Apresentação da Orquestra do Estado de São Paulo Domingo (3/5), às 11h, na Rádio MEC FM
Rádio MEC na internet e nas redes sociais
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WhatsApp: (21) 99710-0537
Como sintonizar a Rádio MEC
Rio de Janeiro: FM 99,3 MHz e AM 800 kHz
Belo Horizonte: FM 87,1 MHz
Brasília: FM 87,1 MHz e AM 800 kHz
Parabólica - Star One C2 - 3748,00 MHz - Serviço 3
Celular - App Rádios EBC para Android e iOS
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Orquestra Sinfônica de SP | Osesp | programa Platei | Rádio MEC