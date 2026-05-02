SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem foi baleado e morto dentro de uma ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) em Praia Grande, na Baixada Santista, neste sábado (2).

De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), o homem havia sido agredido e baleado em um imóvel na rua Afonso D'Escragnolle Taunay, no bairro São José do Rio Preto. O autor do disparo seria um homem que havia sido autorizado a entrar na residência.

Uma equipe do Samu foi acionada para o endereço, e passou a realizar procedimentos para a remoção do ferido para um hospital.

A ambulância seguia para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Samambaia, ainda em Praia Grande, quando foi parada por um homem. Ele foi em direção ao ferido e realizou novos disparos contra ele, que morreu.

O atirador fugiu. A equipe do Samu não ficou ferida, segundo a prefeitura.

A identidade e a idade da vítima não foram divulgadas.

A ocorrência seguia sendo registrada na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Praia Grande na tarde deste sábado.

A cidade contabilizou nove vítimas de homicídio doloso no primeiro trimestre deste ano, segundo dados da SSP divulgados na quinta-feira (30). No mesmo período do ano passado, foram seis crimes dessa natureza.