SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O casal de influencers Nathalia Valente e Yuri Meirelles sofreu um roubo, na quinta-feira (30), no bairro Vila Gumercindo, na zona sul de São Paulo. Natlhalia relatou o caso em uma rede social, onde possui mais de 10 milhões de seguidores, e divulgou o vídeo do assalto.

"Acabamos de ser assaltados, vou deixar o vídeo no próximo stories, eu ainda tô tremendo. Roubaram minhas duas alianças, roubaram o relógio do Yuri, que ele tinha acabado de comprar, que ele trabalhou pra comprar", disse ela, em postagem nos stories do Instagram.

Segundo Nathalia, o casal e um filmmaker, que não teve sua identidade revelada, haviam terminado um trabalho e guardavam equipamentos de mídia no carro, quando foram abordados. Ela, acompanhada do marido no relato em vídeo, falou no medo e na frustração do episódio.

"Meu celular não roubaram, porque eu não tinha levado meu celular pro carro, a gente tava guardando as coisas no carro. Vieram dois caras armados, botaram a arma na cabeça do Yuri, renderam a gente, não tinha o que fazer", continuou.

A reportagem encontrou em contato com a Secretaria Estadual da Segurança Pública de São Paulo, que informou que não localizou nenhuma registro de boletim de ocorrência, até o momento, em nome do casal.

Nathalia e Yuri se conheceram em 2023, quando participaram juntos da 15ª edição do reality show A Fazenda, da TV Record. Eles tiveram um filho, em 2025 --que não estava com eles no momento do roubo.

"Nós íamos levar o Thales para o trabalho comigo, porque não gosto de ficar longe dele, mas graças a Deus eu não o levei", falou a influenciadora. "O sentimento de ser assaltada a mão armada, com a arma apontada para sua cabeça e não poder fazer nada, é de uma impotência tão grande."

Após o susto, o casal destacou que está bem e seguiu divulgando sua rotina nas redes sociais.