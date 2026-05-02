SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma nuvem gigante impressionou os banhistas que aproveitavam o feriadão em Bertioga (SP), no início da tarde deste sábado (2). Por volta de 12h30, a formação tomou o céu em toda a extensão da praia de São Lourenço, acompanhada de uma ventania intensa.

O fenômeno recebe o nome de nuvem rolo e ocorre quando há um "descompasso" dos ventos na atmosfera: as correntes de ar que estão mais no alto aceleram e ficam bem mais intensas do que na parte inferior.

"Isso faz a atmosfera literalmente rodar no seu eixo horizontal e, se tem umidade suficiente, como é esse caso, forma essa nuvem", explica o meteorologista Marcelo Seluchi, coordenador-geral de Operações e Modelagem do Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais).

Essa formação normalmente acontece sobre o mar, porque a superfície da água é mais homogênea, acrescenta o pesquisador. "Quando você tem terra, mar, montanha, tudo misturado esse efeito acaba se perdendo um pouco", diz ele. "Não é muito frequente ver esse tipo de nuvem".

Imagens da nuvem rolo registradas por banhistas circularam nas redes sociais e muitos comentários questionavam se os vídeos e fotos seriam criados por inteligência artificial.

Seluchi, porém, afirma que as filmagens mostram um fenômeno real e extremamente característico. A assessoria de comunicação da Prefeitura de Bertioga também confirmou à Folha a ocorrência do fenômeno.

O especialista diz, ainda, que a causa da formação foi a chegada de uma frente fria ao litoral de São Paulo. "A frente fria estava prevista para o final do dia deste sábado ou para domingo, mas entrou um pouquinho mais cedo".