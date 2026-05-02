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A programação começa às 16h com a comédia Porópopo (2020).

À noite, a emissora apresenta três atrações em sequência. Às 21h30, o drama Espumas ao Vento (2022) abre programação.

A série continua com o documentário O Silêncio da Noite É que Tem Sido Testemunha das Minhas Amarguras (2017).

Às 23h15, vai ao ar a trama de ficção Doce Amianto (2017), à 0h45.

Comédia

A comédia Porópopo acompanha a trajetória da adolescente Julieta (Letícia Pedro), uma palhacinha que vive com sua família circense nômade.

O grupo percorre várias cidades para apresentar espetáculos com alegria e liberdade. O longa revela como a vida da garota muda drasticamente quando seus pais decidem deixar o circo e tentar a sorte em uma cidade próxima.

Eles levam consigo seus figurinos, gestos e uma linguagem universal que dispensa palavras. A família enfrenta, com humor e alegria, uma série de dificuldades durante a adaptação.

Enquanto seus pais tentam se acostumar com o ritmo acelerado da vida urbana, Julieta faz novas amizades e busca unir os dois mundos.

