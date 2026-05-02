SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um policial militar foi preso na sexta-feira (1º) com cinco veículos roubados dentro de casa, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Operação foi feita por agentes civis da 59ª DP (Delegacia de Polícia) em conjunto com policiais militares. A ação ocorreu depois que um motociclista roubado em Saracuruna decidiu rastrear a própria moto, segundo apurou a TV Globo. O sargento Maycon Fernandes Leite, 44, foi preso em casa por suspeita de receptação, no bairro da Vila Sarapuí, em Duque de Caxias, e levado para a delegacia.

Foram apreendidos oito veículos na casa do militar. Quatro motocicletas, três automóveis e uma moto aquática. Destes, cinco apresentavam registros de roubo ativo, segundo informou a Polícia Civil.

Agente deve responder pelo crime de receptação qualificada e associação criminosa. Ele já é investigado pelo crime de associação criminosa em outro procedimento conduzido pela DRFA (Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis) desde 2024.

"As investigações vão continuar porque há um forte indício de uma organização criminosa volta para a ocultação de veículos roubados na região. O policial militar foi preso em flagrante por associação criminosa e receptação qualificada. Vale ressaltar que o policial militar já responde a um inquérito sobre por associação criminosa e receptação na Delegacia de Roubos e Automóveis. Esta investigação já estava em andamento", disse. Marcio Esteves, delegado do caso, em entrevista à TV Globo

Sargento alegou atuar na recuperação de veículos para empresa de seguros. A versão, no entanto, não foi comprovada no momento da operação. A reportagem tenta localizar a defesa dele e o espaço segue aberto para manifestação.

A reportagem pediu um posicionamento à Polícia Militar do Rio de Janeiro. O texto será atualizado caso haja resposta.