BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O carro do deputado federal Max Lemos (União Brasil-RJ) foi alvo de um ataque a tiros na madrugada de sábado (2) na BR-116, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Segundo a assessoria do parlamentar, ele e sua equipe foram surpreendidos quando outro carro se aproximou e fez os disparos.

No relato feito à Polícia Civil, Lemos afirmou que os tiros partiram de um veículo com pelo menos duas pessoas. Eles portavam "arma longa", disse Lemos.

O deputado afirmou à polícia que estava em veículo blindado e que não reduziu a velocidade. Ele disse que o outro veículo forçou uma ultrapassagem e provocou uma colisão com o seu automóvel. O veículo conseguiu fugir do ataque ao se afastar dos atiradores com uma manobra, relatou ainda Lemos.

O carro do deputado foi atingido por ao menos dois tiros, segundo o relato feito à 62ª Delegacia de Polícia de Imbariê, em Duque de Caxias. O termo de declaração registra o o ataque como tentativa de roubo de veículo.

Em nota enviada à imprensa, Lemos classifica o episódio como um atentado e diz que atua contra o crime organizado.

"Durante a ação, o carro dos criminosos fechou o veículo do deputado, provocando uma colisão. Mesmo após a batida, os disparos continuaram. O veículo foi atingido por tiros, e, sob ataque, o motorista conseguiu retomar o controle da direção e sair do local, evitando um desfecho ainda mais grave", afirmou a assessoria do parlamentar.

"Deus nos deu o livramento. Acredito plenamente na investigação da polícia e na Justiça", disse o parlamentar sobre o episódio, ainda em nota enviada à imprensa.