SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A temperatura deve cair em São Paulo neste domingo (3). A previsão é de chuva leve no período da manhã e garoa entre a tarde e a noite. Os termômetros na capital devem chegar a 15ºC, no mínimo, e 19ºC, máximo, segundo o INMET (Instituto Nacional de Meteorologia).

Os ventos passam a soprar com moderada intensidade, o que resulta no declínio acentuado na temperatura, de acordo com o órgão federal. A umidade do ar estará elevada, acima de 70%.

Na segunda (4), as temperaturas devem permanecer amenas. As marcas podem variar entre 14ºC, mínima, e 23°C, máxima. O dia pode ter formação de névoa úmida ao amanhecer. Há potencial para chuva em forma de pancadas isoladas e rápidas à tarde. A umidade mínima pode ser de 70%.

Já na terça (5), as temperaturas ficam entre 16°C e 30°C, em um dia mais seco e com ventos de intensidade entre moderada e fraca. A umidade do ar deve registrar mínima de 40%.

A baixa umidade do ar se torna um incômodo para crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios. A OMS (Organização Mundial da Saúde) informa que taxas abaixo dos 60% já podem ser prejudiciais.