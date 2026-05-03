SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma falha técnica em um equipamento de via interrompeu, na noite de sábado (2), a operação do Expresso Aeroporto, após o descarrilamento de um trem nas proximidades da estação Engenheiro Goulart, na zona leste de São Paulo. O incidente não deixou feridos, mas afetou a circulação de outras linhas.

Segundo a CPTM, o problema ocorreu por volta das 18h, quando o trem que seguia no sentido Aeroporto-Guarulhos apresentou falha no aparelho de mudança de via (AMV), equipamento responsável por direcionar os trilhos. Com isso, um dos vagões saiu dos trilhos após uma falha no truque, estrutura que sustenta as rodas.

Não houve registro de feridos e, de acordo com a estatal, todos os passageiros foram desembarcados com segurança. Eles deixaram a composição ainda na via e caminharam até a estação Engenheiro Goulart acompanhados por equipes de segurança.

Em nota, a CPTM detalhou a ocorrência: "Na noite deste sábado (02/05), por volta das 18h, um trem do Expresso Aeroporto que seguia sentido Aeroporto-Guarulhos apresentou falha no truque devido a problema técnico no aparelho de mudança de via (AMV) na região da estação Engenheiro Goulart. Os passageiros foram desembarcados na via e seguiram acompanhados pela equipe de segurança até a estação".

Por causa da ocorrência, a circulação da linha 12-safira passou a operar em via única entre as estações Tatuapé e Comendador Ermelino, o que provocou aumento no intervalo entre os trens. Já o serviço Expresso Aeroporto, que liga a capital ao Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, foi suspenso.

Ainda segundo a companhia, a operação foi alterada para permitir a atuação das equipes de manutenção no local. "Para atuação da equipe de manutenção, os trens da Linha 12-Safira circulam em via única entre as estações Tatuapé e Comendador Ermelino, impactando o intervalo, e o serviço Expresso Aeroporto está suspenso. A CPTM pede desculpas aos passageiros pelo transtorno", informou.

Ao todo, a via suspensa com trilhos tem 2,7 km de extensão com quatro estações, uma ligada à do trem metropolitano e outras em cada um dos três terminais do aeroporto internacional. Quando o sistema estiver inaugurado, esse trajeto final será feito em aproximadamente seis minutos.

O veículo, que circula por meio de propulsão pneumática, é composto de dois carros articulados que pesam 16 toneladas e deverá levar até 200 passageiros por viagem. Eles rodam em dois trilhos, como se fossem trens convencionais.

O custo total foi estimado no ano de 2023 em pouco mais de R$ 300 milhões. O pagamento é custeado com recursos da outorga da GRU Airport. O contrato de operação da Aerom é de dez anos, depois o sistema passa para a União.