SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ao menos dez pessoas morreram por causa das fortes chuvas que atingiram diferentes regiões do Brasil desde a última sexta-feira (1º). Pelo menos outras três estão desaparecidas.

Seis pessoas morreram em Pernambuco, vítimas de dois deslizamentos e um afogamento. O primeiro deslizamento ocorreu no Alto da Bondade, em Olinda, onde morreram uma mulher de 21 anos e a filha dela, de seis meses. O segundo aconteceu em Dois Unidos, na zona norte do Recife; uma mulher de 24 anos, o filho dela, de seis, e a filha de um ano e meio morreram.

Homem morreu após ser arrastado para um rio em São Lourenço da Mata, no Grande Recife. Vítima de 34 anos havia desaparecido na noite de sexta-feira e foi encontrada ontem no Córrego do Azedinho.

Ao menos cinco pessoas feridas seguem internadas em hospitais. São elas: um homem, 63, uma mulher, 73, duas crianças e uma pessoa que não teve a idade divulgada e está na UPA de Nova Descoberta. A informação é do governo de Pernambuco.

Pernambuco decretou situação de emergência após fortes chuvas. A governadora Raquel Lyra (PSD) afirmou ontem que irá buscar ajuda do governo federal. "Com o decreto podendo ser validado pela Defesa Civil Nacional, [vamos] buscar dinheiro também que nos apoie na reconstrução de equipamentos públicos".

Duas mortes na Paraíba

Na Paraíba, as chuvas causaram duas mortes na cidade de Guarabira. De acordo com a prefeitura, Washington Gonçalves de Souza, 41, e Antônio Felipe da Silva Júnior, 36, foram eletrocutados quando participavam de uma corrida. A suspeita é de que um fio eletrizado tenha entrado em contato com uma poça d'água. Chovia forte na hora do ocorrido.

Equipes da Defesa Civil Nacional se deslocaram para Paraíba neste domingo (3) para apoiar os municípios atingidos. O estado registra aproximadamente 16,1 mil pessoas afetadas pelas chuvas, além de 624 desalojados e 703 desabrigados. Os municípios mais afetados são Bayeux, Rio Tinto, Mamanguape, Sapé, Ingá, João Pessoa e Cabedelo.

Duas mortes no Rio Grande do Sul

Temporais também têm causado estragos no Rio Grande do Sul, onde outras duas pessoas morreram. Ao todo, 22 municípios relataram estragos à Defesa Civil Estadual. Rosário do Sul foi a cidade mais afetada pelo temporal. O volume de chuva chegou a 324 milímetros em sete horas, alagou 225 casas e deixou 512 pessoas desalojadas.

As autoridades investigam duas mortes ligadas ao clima. Um homem de 24 anos morreu por choque elétrico em Canguçu e uma mulher de 25 anos foi atingida por uma árvore em Bom Retiro do Sul.

Um pescador morreu e outros três estão desaparecidos após naufrágio de barco. Ainda não há confirmação de que o acidente tem relação com o temporal. Eles sumiram na região de Pelotas durante as fortes chuvas. A Defesa Civil avalia decretar situação de emergência nos locais afetados.

Outras cidades registraram volumes extremos de água e estragos. São Gabriel, Caçapava do Sul e Vila Nova do Sul tiveram mais de 200 milímetros de chuva. Nova Palma e Júlio de Castilhos registraram granizo.