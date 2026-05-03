A formação de tecnólogo é reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) e, em termos de diploma, equivale ao nível superior com validade em todo o território nacional. Os candidatos devem optar por uma das oito linhas de capacitação: atuação, cenografia e figurino, fireção, dramaturgia, humor, iluminação, sonoplastia e técnicas de palco.

Cada linha tem turmas com aulas pela manhã (período matutino) e à tarde (turno vespertino). As atividades se dividem nas duas unidades da instituição, ambas localizadas na capital paulista: uma na Praça Roosevelt, equipada com estúdio de som, quatro salas multiuso e um salão reservado para a realização de eventos culturais, e a outra no Brás, que conta com espaço para desenvolvimento de habilidades circenses, uma biblioteca, o acervo Antônio Abujamra e um auditório.

A primeira etapa do processo seletivo, de entrevistas online e prova de redação, está prevista para a primeira metade de junho. A segunda fase, de prova prática, em formato presencial, deve ocorrer na primeira semana de julho.

Ainda segundo o calendário divulgado, o resultado final será divulgado em 15 de julho. As aulas estão programadas para ter início no dia 1ª de agosto.

O edital com as informações detalhadas sobre o processo e inscrição podem ser acessados no site da Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências (Fundatec). No site também estão disponíveis as orientações na Língua Brasileira dos Sinais (Libras) para inscrições.

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