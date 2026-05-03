SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Defesa Civil de São Paulo emitiu um alerta de chuva de intensidade moderada a forte, acompanhadas de rajadas de vento e raios, especialmente na faixa leste do estado. A previsão da Defesa Civil vale para este domingo (3), fim do feriado prolongado.

Mudança do tempo é causada pelo avanço de uma frente fria mais ativa pelo oceano, o que provoca aumento significativo de instabilidade. No sábado (2), a Defesa Civil do Estado de São Paulo registrou rajadas de vento de até 60 km/h na Baixada Santista e mudança na direção dos ventos, associadas à passagem de tempestades no litoral paulista.

O sistema avançou por toda a faixa litorânea do estado e já alcança a altura do Rio de Janeiro. Em alguns pontos, foi possível observar a formação de nuvens do tipo prateleira, característica desse tipo de ocorrência e que indica o avanço do ar frio da chuva sobre o ar quente, gerando ventos intensos.

Apesar do impacto dos ventos, os acumulados de chuva foram baixos até o momento. O registro máximo foi de 13 mm nas últimas 12 horas em Caraguatatuba.

De acordo com boletim técnico do Núcleo de Pesquisas Hidrodinâmicas da Unisanta, há ainda previsão de mar agitado na Baixada Santista, com ondas que podem superar três metros de altura e elevação do nível do mar entre domingo (3) e segunda-feira (4), aumentando o risco para inundações costeiras e alagamentos.

A Defesa Civil mantém o alerta para os municípios do litoral. A orientação é que a população acompanhe as atualizações meteorológicas e redobre a atenção em áreas mais vulneráveis. Em caso de emergência, o órgão deve ser acionado pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Marinha alerta para mar com ressaca na orla do Rio

A Marinha emitiu um alerta de ressaca para a cidade do Rio de Janeiro, com início às 18h de domingo. O alerta se encerra às 15h da próxima terça-feira.

O aviso cita ondas de até três metros que podem atingir a orla da cidade. Para a segurança de todos durante o período de ressaca, o Centro de Operações Rio faz as seguintes orientações:

- Evite banho de mar e a prática de esportes aquáticos em áreas com condições de ressaca

- não permaneça em mirantes na orla ou em locais próximos ao mar durante o período do aviso

- os frequentadores de praias devem seguir rigorosamente as orientações das equipes do Corpo de Bombeiros

- pescadores devem evitar navegar enquanto a ressaca estiver ativa

- evite pedalar de bicicleta na orla se as ondas estiverem alcançando a ciclovia

- em caso de acidentes no mar, não tente resgatar vítimas por conta própria. Acione imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.