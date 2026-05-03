SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem de 51 anos foi preso na manhã deste sábado (2), na zona sul de São Paulo, sob suspeita de furtar estruturas metálicas perto da linha 17-ouro do monotrilho, do metrô.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 12º batalhão metropolitano foram acionadas via Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) após uma denúncia de furto de andaimes em uma obra na avenida Pedro Bueno.

O suspeito teria fugido em direção à avenida Jornalista Roberto Marinho, utilizando acessos da obra do monotrilho para tentar despistar as viaturas.

Conforme informações do boletim de ocorrência, os policiais e conseguiram localizar e abordar o homem. Durante a ação, segundo a polícia, ele confessou o crime.

O suspeito foi levado ao 27º Distrito Policial, no Campo Belo, onde o caso foi registrado como furto qualificado. Ele permaneceu à disposição da Justiça.

De acordo com a polícia, ele tem ao menos 30 processos judiciais, além de 17 inquéritos policiais e 19 registros de ocorrências, a maioria por crimes patrimoniais.

Na última quarta (29), um homem de 28 anos também foi detido na mesma região. Ele foi flagrado com um cabo de cerca de dois metros nas proximidades da avenida Jornalista Roberto Marinho. Ao perceber a aproximação da polícia, ele tentou fugir, mas foi abordado e não soube explicar a origem do material.

Na ocasião, a empresa responsável pela segurança patrimonial da área disse que cabos de energia haviam sido furtados minutos antes, nas proximidades de uma passarela, e reconheceu o material apreendido.

O suspeito, que já tem passagens por furto, foi levado ao 27º DP, onde teve a prisão em flagrante registrada por furto qualificado. A identidade dele não foi revelada.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública, a PM tem intensificado as ações de combate a furtos de cabos e estruturas metálicas. Na zona sul, o foco recente é a região da Linha 17-ouro, onde houve aumento desse tipo de crime ao longo de 2026.

Inaugurada no fim de março, a linha está em fase de operação assistida e já soma ao menos seis falhas desde a abertura, quatro delas exigiram o acionamento do Paese.

A linha liga a estação Morumbi às proximidades do aeroporto de Congonhas e faz conexão com outras linhas da rede, como a 4-amarela e a 5-lilás, além de integração com a 9-esmeralda.

A falha mais recente, registrada na terça-feira (28), foi atribuída a problemas no sistema de sinalização, reflexo de um furto de cabos ocorrido no dia anterior. Na ocasião, o Metrô disse que a circulação dos trens foi limitada e que os ônibus atenderiam todo o trajeto até a normalização.

Inaugurada em 31 de março, o monotrilho opera atualmente em horário reduzido, das 10h às 15h, de segunda a sexta-feira.