SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um acidente envolvendo ao menos quatro veículos deixou uma pessoa ferida na Avenida Armano Lombardi, na Barra da Tijuca, na zona sudoeste do Rio na noite deste sábado (2).
O ferido foi encaminhado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge. Segundo o corpo de bombeiros, a corporação foi acionada às 20h40 por causa da colisão. Um homem de aproximadamente 20 anos foi socorrido. No local, o estado de saúde dele recebeu classificação verde na escala de risco para atendimento, ou seja, pouco urgente.
De acordo com o Centro de Operações da Prefeitura do Rio, uma faixa da Avenida Armando Lombardi no sentido Recreio dos Bandeirantes ficou interditada por causa do acidente, que envolveu quatro veículos. Nas imagens publicadas pelo COR, é possível ver que a parte frontal do Porsche foi fortemente afetada e ficou destruída pela colisão.
O caso foi registrado na 16ª DP (Barra da Tijuca). A Polícia Civil afirma que está ouvindo testemunhas e que solicitou imagens de câmeras de segurança da região. "Outras diligências estão em andamento para identificar o condutor e apurar os fatos", afirma a corporação.
