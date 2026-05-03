Colombiana abriu o show com uma roupa das cores do Brasil - REUTERS/Ricardo Moraes/Proibida reprodução

Balanço de serviços

Os três postos médicos instalados em Copacabana realizaram 400 atendimentos, sendo necessária a remoção de 64 pessoas para hospitais municipais no entorno. As principais causas dos atendimentos foram mal-estar, pequenos traumas e excesso de bebida alcoólica.

Na manhã antes do show, a Secretaria Municipal de Saúde também operou um posto de vacinação em local próximo ao show, oferecendo imunização contra influenza, sarampo, caxumba rubéola, difteria e tétano.

Os profissionais de limpeza urbana recolheram 362 toneladas de resíduos, durante e após o show. O serviço contou com cerca de 2 mil garis, desde a pré-limpeza, na sexta-feira (1º) até a conclusão do trabalho, já na madrugada deste domingo (03).

Balanço econômico

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico estima que o show deve movimentar cerca de R$ 800 milhões na economia carioca, graças à injeção extra de dinheiro em setores como hotelaria, gastronomia, transporte e comércio.

O projeto Todo Mundo no Rio é realizado pela Prefeitura do Rio em parceria com a produtora Bonus Track, e patrocínio de diversas empresas privadas. Os shows com artistas de renome internacional estão previstos para, pelo menos, até 2028.

De acordo com a Prefeitura, as apresentações já levaram ao aumento no fluxo de turistas da cidade maravilhosa. Em 2024, o crescimento no feriado do Dia do Trabalho foi de 34,2% em relação ao ano anterior. Em 2025, o aumento foi de 90,5% na comparação com 2023.

A arrecadação da cidade com o Imposto sobre Serviços ligados a turismo, eventos, transporte e atividades associadas foi 23,2% maior em maio de 2025, na comparação com 2023. Para o poder municipal, os shows também aumentam a projeção internacional do Rio, impulsionando o turismo em outras épocas do ano.

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