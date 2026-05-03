SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dois militares dos Estados Unidos desapareceram depois de participar de um treinamento conjunto anual que as forças armadas do país realizam na região chamado "African Lion", no Marrocos.

O desaparecimento foi registrado na noite deste sábado (2). Segundo o exército marroquino, o incidente aconteceu perto da área de treinamento de Cap Draa, próximo a Tan-Tan. É uma região de terreno montanhoso e de deserto. A informação é da Associated Press.

Exércitos de vários países atuam em operação de busca. O Comando dos Estados Unidos para a África informou que militares dos EUA, Marrocos e outros países participantes do treinamento iniciaram uma operação de busca e resgate. "O incidente permanece sob investigação e as buscas continuam em andamento. Nosso foco está nos militares envolvidos e em suas famílias. Informações adicionais serão fornecidas à medida que estiverem disponíveis", disse o comando em comunicado.

Informações sobre a identidade ou divisão que os dois soldados integram não foram divulgadas. O treinamento militar começou em abril e além do Marrocos, ocorre também na Tunísia, Gana e Senegal.

O African Lion acontece desde 2004. É o maior treinamento militar conjunto anual dos Estados Unidos na África e conta com a presença de oficiais americanos e de seus principais aliados no continente.