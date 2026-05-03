SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Subiu para oito o número de mortes em decorrência das chuvas que atingiram municípios de Pernambuco e da Paraíba na sexta-feira (1º). Cerca de 10,7 mil pessoas estão desabrigadas ou desalojadas.

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), decretou estado de emergência no sábado (2) para 27 municípios. A lista inclui Recife, Olinda e São Lourenço da Mata, na região metropolitana, onde foram registradas seis mortes ?cinco em decorrência de deslizamentos e uma em enxurrada.

Na Paraíba, o governador Lucas Ribeiro (Progressistas) decretou calamidade pública também no sábado. O Estado estima que 16 mil pessoas tenham sido afetadas. Duas mortes foram registradas em Guarabira, no interior, a cerca de 100 quilômetros de João Pessoa.

Ao menos 807 pessoas precisaram ser resgatadas pelo Corpo de Bombeiros em Pernambuco, e outras 306 na Paraíba. A previsão para este domingo (3) e os próximos dias é de chuva de fraca a moderada intensidade nas áreas atingidas.

O Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) aponta risco moderado nos dois estados. O único alerta de risco alto em vigor se refere à região metropolitana de Fortaleza, para enxurradas e inundações, devido aos "altos acumulados existentes e à previsão de altos volumes de chuva em forma de pancadas".

Aos poucos, uma parte dos serviços tem sido retomada em Pernambuco e na Paraíba. O fornecimento de água foi restabelecido neste domingo em 10 das 48 unidades de abastecimento afetadas, incluindo as de Recife, Jaboatão dos Guararapes, São Lourenço da Mata e Olinda. Em João Pessoa o serviço foi normalizado no sábado.

Nas estradas, o tráfego nas rodovias BR-101 e BR-408 em Pernambuco foi liberado no sábado, segundo o Dnit.

Os governos de Pernambuco e da Paraíba dizem ter intensificado ações, com bombeamento contínuo de áreas, remoção de resíduos, limpeza de canais e distribuição de colchões, lençóis e kits de higiene e de limpeza. Já o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional afirma ter enviado equipes técnicas aos dois estados, a fim de apoiar ações e orientar prefeituras.