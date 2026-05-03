Agentes da corporação detiveram seis pessoas, mas apenas uma foi preso em flagrante por um crime cometido durante o show: um homem, que estava carregando diversas bolsas roubadas.

Dois homens foram detidos porque tinham mandado em aberto e foram identificados pelas câmeras de monitoramento com reconhecimento facial. Outra prisão foi feita após uma viatura com o sistema de leitura de placas identificar uma moto roubada.

Durante ações de monitoramento, agentes interceptaram um homem que estava transportando seis tabletes de maconha e outro que estava portando um aparelho celular com restrições.

Os policiais também atuaram nos pontos de revista, com detectores de metais nas passagens de acesso ao evento. Foram apreendidos 185 objetos perfurocortantes e materiais que poderiam oferecer risco, como tesouras, facas, estiletes e chaves de fenda.

O poder judiciário também decretou prisões, por meio do Juizado do Torcedor e dos Grandes Eventos, que instalou um posto avançado na área do show. Foram registradas 16 ocorrências, a maioria por porte de drogas para consumo e roubo e nove delas foram convertidas em prisão preventiva.

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