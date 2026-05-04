SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma frente fria que passou pelo litoral paulista neste domingo (3) provocou uma mudança no tempo da região metropolitana de São Paulo, deixando o céu nublado, com chuviscos e temperaturas mais baixas que nos dias anteriores.

A mudança foi tão brusca que a temperatura mais alta do dia foi justamente à meia-noite, quando o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) registrou 22,1°C na estação do Mirante de Santana, na zona norte da capital. A partir de então, foi caindo e a máxima durante o dia foi de apenas 19,7°C, às 11h.

Esse cenário deve se repetir nesta segunda-feira (4), mas com previsão de pequena elevação na temperatura. Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, o dia deve começar com variação de nuvens, mas sol deve aparecer e a temperatura, aumentar. Há potencial para chuva isolada e rápida à tarde.

Em relação ao frio, o CGE indica que os termômetros devem marcar mínima de 15°C de manhã e máxima de 25°C à tarde. Já o Inmet prevê variação de 16°C a 23°C, enquanto a Climatempo indica variação de 14°C a 26°C, mas com sensação térmica de 16°C a 19°C.

No litoral paulista, a previsão também é de tempo nublado com possibilidade de chuva durante o dia. Em Santos, a temperatura deve variar de 16°C a 27°C; em Guarujá, de 19°C a 27°C; e em Ubatuba, de 14°C a 28°C.

Em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, o clima também deve ser influenciado pela frente fria, com chance de chuva e temperatura de 14°C a 29°C.

No interior do estado, no entanto, o tempo fica mais estável, devido a uma massa de ar seco que encobre a maior parte do país. Segundo o Inmet, os termômetros devem marcar variação de 16°C a 30°C em Campinas, de 15°C a 29°C em Sorocaba, de 16°C a 32°C em Bauru, de 20°C a 33°C em Ribeirão Preto, de 19°C a 34°C em São José do Rio Preto, de 17°C a 35°C em Presidente Prudente e de 18°C a 35°C em Araçatuba.

CHUVA CONTINUA NO NORTE E NORDESTE

Enquanto o centro-sul do país está sob influência da massa de ar seco, o Norte e o Nordeste ainda apresentam um clima chuvoso nesta segunda. O Inmet emitiu um alerta laranja, de perigo, para chuvas intensas numa grande faixa entre Amazonas, Pará e Amapá.

No restante da região e no litoral nordestino, entre Maranhão e Pernambuco, o alerta é amarelo. O Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) também emitiu um boletim indicando risco moderado de enchentes e deslizamentosd e terra em todos esses locais, que já vêm sofrendo com chuvas torrenciais nos últimos dias.

Pernambuco e Paraíba, por exemplo, decretaram estado de calamidade após oito mortes relacionadas aos temporais.