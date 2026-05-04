CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - Um Airbus A320neo da LATAM Brasil chamou a atenção ao realizar uma arremetida após já ter tocado a pista do Aeroparque Jorge Newbery, em Buenos Aires, neste domingo (3).

A aeronave, de matrícula PR-XBL, operava o voo LA8192, procedente de Aeroporto Internacional de Guarulhos, e enfrentou fortes ventos no momento do pouso pela cabeceira 13. Durante o toque na pista, o trem de pouso principal encostou primeiro pelo lado direito, seguido pelo esquerdo, antes de o avião voltar a ganhar altitude por alguns instantes.

O momento foi registrado por controladores de voo e divulgado nas redes sociais, chamando a atenção pelo balanço das asas durante a aproximação. De acordo com o boletim meteorológico da hora, havia vento de través de 10 nós, com rajadas de até 21 nós e variação de direção em 130º ? condições que dificultam o alinhamento da aeronave para o pouso.

Após a arremetida, o jato realizou uma nova aproximação e pousou sem intercorrências.