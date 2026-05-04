SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em seu primeiro mês de operação, ainda de forma transitória, a Linha 17-Ouro do Metrô de São Paulo transportou mais de 107 mil passageiros.

No total, foram realizadas 673 viagens comerciais, com 3.812 quilômetros percorridos pelos trens na Linha 17-Ouro. Os dados foram divulgados pelo governo do Estado de São Paulo.

Números "confirmam a adesão rápida do público à nova linha", afirmou o governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos). O novo ramal conecta o Aeroporto de Congonha às linhas 5-Lilás do Metrô e 9-Esmeralda, da CPTM.

Entre as estações com maior demanda média diária, o destaque é a Estação Morumbi, com 1.683 passageiros por dia. Na sequência aparece a Estação Aeroporto de Congonhas (1.188 passageiros/dia) e Campo Belo (1.135 passageiros/dia). O volume é semelhante ao registrado em estações de menor porte da Linha 15-Prata aos domingos, ainda segundo o governo.

FALHAS E FURTOS DE CABOS

A Linha 17-Ouro segue operando em modelo transitório. Desde sua inauguração, o ramal opera em um horário alternativo, das 10h às 15h, e fica paralisado durante os horários de pico nas parte da manhã e da tarde/noite.

Durante esse período, a via apresentou diversas falhas. A mais recente delas foi motivada pelo furto de cabos, que afetou a circulação dos trens, na semana passada. Um suspeito foi preso.

Anteriormente, houve falha na alimentação elétrica dos sistemas da via no dia 20 de abril. Outra falha aconteceu na sexta-feira (24), quando a via ficou paralisada devido a uma interferência no sistema de sinalização da linha.

LINHA INAUGURADA EM MARÇO ERA PREVISTA PARA COPA DE 2014

A linha 17-Ouro foi oficialmente entregue no final de março. Agora, ela está sendo usada por todo o público, e não só pelos funcionários do aeroporto -que desde o ano passado testavam o modal.

A operação tem funcionado de segunda a sexta-feira, mesmo em feriado. Ela segue das 10h às 15h, até a conclusão da fase de operação transitória e a ampliação gradual para horário integral.

Com 6,7 km de extensão, ela liga o aeroporto ás linhas 5-Lilás e 9-Esmeralda, no Morumbi. A ideia é que ela seja expandida ainda com mais 4,6 quilômetros e com as seguintes estações: Paraisópolis, Panamby, Américo Maurano e Vila Paulista.

Linha foi prometida para Copa de 2014. Essa é a segunda linha da capital paulista com tecnologia de monotrilho. O governo de São Paulo promete que a experiência na nova linha será mais confortável que a da linha 15-Prata, também monotrilho, e que não vai chacoalhar.