SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Militar removeu ontem barreiras instaladas de forma irregular em vias de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo.

Operação teve reforço de viaturas e drones para retirar bloqueios e ampliar o patrulhamento na comunidade. Cerca de 60 policiais participaram da ação, que contou com 15 viaturas e apoio de drones, e deve continuar ao longo da semana, segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP).

Barreiras foram removidas em ruas apontadas pela SSP como pontos de bloqueio de circulação. A pasta informou que os obstáculos estavam nas ruas Rudolf Lotze, Melchior Giola e Ernest Renan, e que a retirada buscou reabrir vias e facilitar o acesso em áreas da favela.

Polícia disse que o objetivo é restabelecer o acesso e dificultar a atuação de grupos criminosos. "A medida busca restabelecer o acesso em áreas da favela e dificultar a atuação de grupos criminosos", afirmou a Polícia Militar em comunicado à imprensa.

Secretaria também citou balanço de prisões e apreensões na região nos primeiros meses do ano. Entre janeiro e abril, a SSP informou que houve 291 prisões, 120 capturas de procurados pela Justiça e 198 prisões em flagrante, além da apreensão de 39 armas, mais de 1,1 tonelada de drogas e a recuperação de 156 veículos.

Secretário da Segurança Pública afirmou que a atuação em Paraisópolis é permanente e baseada em inteligência. "Não há lugar no estado de São Paulo onde a polícia não atue. Estamos presentes em Paraisópolis e em todas as regiões, com atuação permanente das nossas forças de segurança. A Polícia Militar realiza operações e patrulhamento diário para combater o tráfico e a criminalidade, com base em inteligência e planejamento", disse Osvaldo Nico Gonçalves à Agência SP.