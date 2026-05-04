SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Policiais civis invadiram ontem um pátio da Prefeitura do Rio e retiraram à força um carro que havia sido rebocado durante operações do show da cantora Shakira, em Copacabana.

Dois agentes, que não tiveram os nomes divulgados, estiveram na manhã de ontem no depósito público de Andaraí. Segundo a Secretaria Municipal de Ordem Pública, eles tentavam recuperar uma viatura, que estaria descaracterizada quando foi rebocada no sábado por estar estacionada irregularmente no bairro.

A dupla, então, teria se irritado com a dificuldade em retirar o carro, que é do 60º DP (Campos Elíseos), de Duque de Caxias. Ainda conforme a pasta, eles agrediram servidores que explicaram os trâmites legais para a liberação.

Um dos homens portava um fuzil e o segurava para intimidar os funcionários. Imagens das câmeras de segurança, divulgadas nas redes sociais, também mostram quando os suspeitos passaram com um veículo contra o portão do estabelecimento -que estava parcialmente fechado.

Servidores tentaram ainda impedir a saída deles. Um deles joga uma cadeira de plástico no portão, enquanto isso, outros deles é quase atropelado pelo carro dos policiais.

Viatura estaria descaracterizada para uma operação que mirava um traficante de Duque de Caxias. De acordo com informações da TV Globo, os policiais envolvidos questionaram se os servidores municipais averiguaram a placa antes da apreensão -que indicaria se tratar de um carro policial.

A Secretaria registrou o caso na Corregedoria da Polícia Civil. "A Seop se solidariza com os servidores e lamenta a truculência da ação", escreveu em nota.

A Polícia Civil informou que apura a conduta dos policiais. "A corporação não compactua com nenhum tipo de desvio de conduta, reiterando seu compromisso de combate ao crime em defesa da sociedade", acrescentou.