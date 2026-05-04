SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A vacinação contra a dengue com a vacina de dose única do Butantan para pessoas acima de 59 anos e trabalhadores da saúde da área privada começa hoje (4) no estado de São Paulo.

A SES-SP (Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo) liberou a Butantan-DV nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde). A partir de hoje, além dos profissionais da Atenção Primária à Saúde da rede municipal, a imunização também estará disponível para trabalhadores da saúde que atuam em estabelecimentos públicos e privados e qualquer pessoa com 59 anos. Estratégia foca em 1,8 milhão de pessoas.

Estado aplicou mais de 129 mil doses do imunizante desde fevereiro e recebeu 292 mil unidades do governo federal. Os municípios têm autonomia para criar as próprias estratégias de aplicação.

Secretaria orienta que os postos não apliquem a vacina da dengue junto com outros imunizantes. A regra serve para evitar confusão caso o paciente apresente reações adversas e pode mudar com novas evidências.

Paciente precisa aguardar prazos específicos para tomar outras vacinas. Imunizantes inativados exigem intervalo de 24 horas, enquanto as vacinas atenuadas pedem espera mínima de 30 dias após a dose contra a dengue.

Vacina de dose única apresentou eficácia geral de 74,7% e protege contra os quatro sorotipos do vírus. Contra a dengue grave, a proteção chegou a 91,6% no público de 12 a 59 anos, com reações leves.

Instituto Butantan iniciou o recrutamento de voluntários de 60 a 79 anos para novos testes clínicos no Sul do país. O objetivo é conseguir autorização para aplicar a vacina em idosos no futuro.

Estado de São Paulo registrou 33.877 casos de dengue e 13 mortes até o final de abril de 2026. No ano passado, o território paulista confirmou mais de 885 mil casos e 1.133 óbitos por causa da doença.

Infecção pelo vírus causa sintomas repentinos que duram até sete dias. Os sinais incluem febre alta, dor no corpo, manchas vermelhas, mal-estar e, em casos graves, hemorragia.